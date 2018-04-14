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Пентагон о ракетном ударе по Сирии: Мы не стремимся сменить режим
Новости Сирии
Пентагон о ракетном ударе по Сирии: Мы не стремимся сменить режим
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    Пентагон о ракетном ударе по Сирии: Мы не стремимся сменить режим

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    Пентагон о ракетном ударе по Сирии: Мы не стремимся сменить режим

    Вашингтон, 14 апреля. В Пентагоне заявили, что удар по Сирии не означает изменений в политике США и не является попыткой смены правительства республики. 

    США, Британия и Франция нанесли массированный удар по военным и гражданским объектам в Сирии около четырех утра 14 апреля. По данным сирийского Генштаба ВС, было выпущено 103 ракеты, в российском Генштабе отметили, что ПВО САР сбили 71 ракету.

    В Минобороны США сделали заявление о том, что удар по Сирии не означает перемены в политике Вашингтона и не является попыткой смены сирийского правительства.

    «Эта операция не указывает на изменение политики США. Мы не стремимся сменить сирийский режим. Удары были четким и были направлены на предотвращение дальнейшего применения химического оружия», — сказала пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

    Президент РФ Владимир Путин назвал удар западной коалиции актом агрессии, который нарушает все международные нормы. Он резко осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, которые фактически являются поддержкой террористов. Массированная атака может обернуться новой волной беженцев из Сирии.

    В МИД РФ ранее сообщили, что российские специалисты не обнаружили следов отравляющих веществ в сирийской Думе. Генштаб ВС РФ предупреждал о готовящихся террористами провокациях с химоружием. 

    Пентагон о ракетном ударе по Сирии: Мы не стремимся сменить режим

    Автор: Ирина Селезнева
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