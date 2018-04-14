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Кадыров: Военному преступлению США в Сирии нет оправдания
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    Кадыров: Военному преступлению США в Сирии нет оправдания

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    Кадыров: Военному преступлению США в Сирии нет оправдания

    Грозный, 14 апреля. США и их союзники, напав на Сирию, совершили военное преступление, которому нет никакого оправдания. Об этом в субботу заявил лидер Чечни Рамзан Кадыров, комментируя недавнюю атаку США, Франции и Великобритании на военные объекты в Сирии.

    «Тяжкому военному преступлению  США и их союзников нет и не может быть никакого оправдания. США пытаются  создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир», — пишет он в Telegram.

    По словам Кадырова, на протяжении десятилетия «США ведут политику разрушения Исламского мира». Под видом борьбы с терроризмом они уничтожают мирное население. Действия Соединенных Штатов в этой связи лидер Чечни охарактеризовал как геноцид мусульман. Он напомнил, что до прихода в Сирию США «наводили порядок» в Югославии, Ираке и Ливии.

    Напомним, что в ночь на субботу США, Франция и Великобритания осуществили атаку на объекты правительственных сил в Сирии. Поводом послужило сообщение «Белых касок» о якобы произведенной в сирийской Думе химической атаке. При этом ни «каски», ни Вашингтон не предоставили никаких доказательств, что химатака действительно была осуществлена.

    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные страны не просто не стали дожидаться результатов расследования, они просто перечеркнули миссию ОЗХО в Сирии, передает Телеканал 360.

    Кадыров: Военному преступлению США в Сирии нет оправдания

    Автор: Антон Соколов
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