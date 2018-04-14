Сирия отпразднует успешное отражение атаки Запада — Саблин

Дамаск, 14 апреля. Премьер-министр Сирии Имад Камис ждет массовое прзднование в связи с отражением ракетной атаки трех западных стран, сообщил Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель Патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин.

«Премьер-министр сказал, что мы сможем увидеть своими глазами, как в Сирии будут праздновать отражение атаки», — заявил он журналистам.

Напомним, что США и их союзники нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам 13 апреля. По САР было выпущено более 100 ракет, большую часть из них сирийским ПВО удалось перехватить. Тем не менее, сообщается о пострадавших.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Сирии актом агрессии против суверенного государства.