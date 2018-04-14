Выпил «смелой воды»: Порошенко опустился до хамства по отношению к россиянам

«Слова Петра о Павле говорят нам больше о Петре, чем о Павле» (Бенедикт Спиноза)

Украинского президента настиг острый кризис жанра. Западные партнеры потеряли всякий интерес к его басням о «российской агрессии» в Донбассе. Унылое выступление политика в Мюнхене при полупустом зале не оставило сомнений: Порошенко более не интересен западным партнерам по политическому процессу.

«Почувствуй изоляцию»: Симоньян на фото показала, как приняли Лаврова и Порошенко в Мюнхене | Новости https://t.co/YdpryLFZ4Z — Svetlana Zamatova (@suzsveta) March 18, 2018

Пугающими темпами падает поддержка главы государства и на Украине. Еще недавно, согласно рейтингам социологов, Порошенко дышал Тимошенко в косу.

Но сегодня отрыв Юлии Владимировны от Петра Алексеевича внушителен.

Каждый может помочь Петиному рейтингу сдуться. Распечатайте десяток листков со своим мнением о Порошенко (избегая оскорблений и призывов к насилию), и киньте своим соседям в почтовые ящики или наклейте в парадном. — Engy Kpi (@EngineerKPI) April 5, 2018

Помимо лидера «Батькивщины», в большинстве рейтингов его опережают и более скромные кандидаты.

Чтобы дать конкурентам серьезный бой на предстоящих выборах, Порошенко и его политтехнологи лезут из кожи вон, прибегая к нестандартным ходам. Кое-что удается. Например, лекция перед воспитанниками детского сада о децентрализации власти, безвизовом режиме с Кувейтом и бюджетном планировании действительно удивила многих.

Удались и трогательные моменты. Оказывается, трехлетние дети четыре года ждали открытия детского сада. И вот оно, свершилось! Поистине волнующий момент…

Но даже знаменитая «ровненская речь» не поправила электоральные дела гаранта.

Чем же еще порадовать украинцев? Может быть, хамством? Отличный вариант, достойный первого лица государства.

«Украина с этой позиции уже не отожмется»: Порошенко нахамил россиянам и получил в ответ https://t.co/FGLeSZVoNR pic.twitter.com/pPHOLl7cRf — Глобальная Политика (@Politicsglobal2) April 14, 2018

Президент Украины сделал резонансное заявление о Донбассе. По сути, ничего нового не прозвучало. Петр Алексеевич назвал Владимира Путина виновником всех бед Донбасса.

Это уж само собой. В конфликте на Востоке Украины никоим образом не виноваты творцы государственного переворота («революции достоинства»), в результате которого была свергнута законная власть.

Не виноваты и «постмайданные власти», не нашедшие для Донбасса иных аргументов, кроме оружия. Не виноваты добровольческие батальоны, совершавшие чудовищные преступления против местного населения.

Лично Петр Алексеевич, обещавший за несколько часов закончить АТО, многое сделал ради установления мира в стране. Санкционировал учиненную радикалами блокаду Донбасса, поддержал тотальный запрет русского языка практически во всех сферах общественной жизни, активно проявил себя в деле «декоммунизации», возвеличивая пособников фашистов вроде ОУН и УПА1 (Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия, запрещена в России).

Блокада Донбасса расширяется



В Украине национал-радикалы установят новые редуты в Харьковской области для расши... https://t.co/Xv9Ac2x4nq pic.twitter.com/QQbEtqiPEw — Правда-ТВ.ru (@PACCBET) March 20, 2017

С его подачи был принят так называемый «закон о реинтеграции», еще больше отрезавший Донецкую и Луганскую народные республики от Украины.

По традиции, великий «миротворец» возложил ответственность за конфликт в стране на Россию и ее президента. В этом нет ничего нового. О «российской агрессии» на Украине знает каждый первоклашка, и почти каждый ровненский детсадовец.

В новинку было другое. Президент страны опустился до банального хамства в отношении россиян, заодно «тыкнув» российскому лидеру.

«И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства», — сказал Порошенко.

Разумеется, «храброе» заявление было сделано не при личной встрече. Но и эти «тонкости» этикета — не главное. Порошенко позволил себе оскорбительное высказывание в адрес российских граждан.

«Уважаемые или не уважаемые»: Порошенко нахамил россиянам.

Глава Украины опустился до откровенной грубости, обращаясь к президенту и жителям Россииhttps://t.co/lZ10fPKWRD pic.twitter.com/iQq9603ouY — Комсомольская правда (@kpru) April 13, 2018

«Эскорт — это нечто другое, уважаемые либо не уважаемые россияне. А у нас нужна полноценная миротворческая миссия», — заявил украинский президент.

Показательно, что сами россияне отреагировали на эти неадекватные слова с иронией, а не возмущением. Сошлись во мнении, что Порошенко перед своим заявлением попросту набрался храбрости. Отведал, так сказать, смелой воды.

СМЕЛОЙ ВОДЫ ХАПАНУЛ ВИДАТЬ ???? — ракитский (@djelisej) April 13, 2018

После заявления Порошенко президент и граждане России вряд ли стали лучше или хуже. Не совсем понятно, какого эффекта пытался добиться сам украинский олигарх-политик. Если Петр Алексеевич хотел стать еще большим посмешищем, чем было до этого, то вышло, пожалуй, неплохо.

Шарикову больше не наливать (с) — СофМир (@TAbbCGVBKTpK5aE) April 13, 2018

1 Организация запрещена на территории РФ.