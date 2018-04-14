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Выпил «смелой воды»: Порошенко опустился до хамства по отношению к россиянам
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    Выпил «смелой воды»: Порошенко опустился до хамства по отношению к россиянам

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    Выпил «смелой воды»: Порошенко опустился до хамства по отношению к россиянам

    «Слова Петра о Павле говорят нам больше о Петре, чем о Павле»

    (Бенедикт Спиноза)

    Украинского президента настиг острый кризис жанра. Западные партнеры потеряли всякий интерес к его басням о «российской агрессии» в Донбассе. Унылое выступление политика в Мюнхене при полупустом зале не оставило сомнений: Порошенко более не интересен западным партнерам по политическому процессу.

    Пугающими темпами падает поддержка главы государства и на Украине. Еще недавно, согласно рейтингам социологов, Порошенко дышал Тимошенко в косу.

    Выпил «смелой воды»: Порошенко опустился до хамства по отношению к россиянам

    Но сегодня отрыв Юлии Владимировны от Петра Алексеевича внушителен.

    Помимо лидера «Батькивщины», в большинстве рейтингов его опережают и более скромные кандидаты.

    Чтобы дать конкурентам серьезный бой на предстоящих выборах, Порошенко и его политтехнологи лезут из кожи вон, прибегая к нестандартным ходам. Кое-что удается. Например, лекция перед воспитанниками детского сада о децентрализации власти, безвизовом режиме с Кувейтом и бюджетном планировании действительно удивила многих.

    Удались и трогательные моменты. Оказывается, трехлетние дети четыре года ждали открытия детского сада. И вот оно, свершилось! Поистине волнующий момент…

    Но даже знаменитая «ровненская речь» не поправила электоральные дела гаранта.

    Выпил «смелой воды»: Порошенко опустился до хамства по отношению к россиянам

    Чем же еще порадовать украинцев? Может быть, хамством? Отличный вариант, достойный первого лица государства.

    Президент Украины сделал резонансное заявление о Донбассе. По сути, ничего нового не прозвучало. Петр Алексеевич назвал Владимира Путина виновником всех бед Донбасса.

    Это уж само собой. В конфликте на Востоке Украины никоим образом не виноваты творцы государственного переворота («революции достоинства»), в результате которого была свергнута законная власть.

    Выпил «смелой воды»: Порошенко опустился до хамства по отношению к россиянам

    Не виноваты и «постмайданные власти», не нашедшие для Донбасса иных аргументов, кроме оружия. Не виноваты добровольческие батальоны, совершавшие чудовищные преступления против местного населения.

    Выпил «смелой воды»: Порошенко опустился до хамства по отношению к россиянам

    Лично Петр Алексеевич, обещавший за несколько часов закончить АТО, многое сделал ради установления мира в стране. Санкционировал учиненную радикалами блокаду Донбасса, поддержал тотальный запрет русского языка практически во всех сферах общественной жизни, активно проявил себя в деле «декоммунизации», возвеличивая пособников фашистов вроде ОУН и УПА1 (Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия, запрещена в России).

    С его подачи был принят так называемый «закон о реинтеграции», еще больше отрезавший Донецкую и Луганскую народные республики от Украины.

    По традиции, великий «миротворец» возложил ответственность за конфликт в стране на Россию и ее президента. В этом нет ничего нового. О «российской агрессии» на Украине знает каждый первоклашка, и почти каждый ровненский детсадовец.

    В новинку было другое. Президент страны опустился до банального хамства в отношении россиян, заодно «тыкнув» российскому лидеру.

    «И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства», — сказал Порошенко.

    Разумеется, «храброе» заявление было сделано не при личной встрече. Но и эти «тонкости» этикета — не главное. Порошенко позволил себе оскорбительное высказывание в адрес российских граждан.

    «Эскорт — это нечто другое, уважаемые либо не уважаемые россияне. А у нас нужна полноценная миротворческая миссия», — заявил украинский президент.

    Показательно, что сами россияне отреагировали на эти неадекватные слова с иронией, а не возмущением. Сошлись во мнении, что Порошенко перед своим заявлением попросту набрался храбрости. Отведал, так сказать, смелой воды.

     

    После заявления Порошенко президент и граждане России вряд ли стали лучше или хуже. Не совсем понятно, какого эффекта пытался добиться сам украинский олигарх-политик. Если Петр Алексеевич хотел стать еще большим посмешищем, чем было до этого, то вышло, пожалуй, неплохо.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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