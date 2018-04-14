Ракетный удар по Сирии не останется без последствий — посол РФ

Вашингтон, 14 апреля. Массированный удар по Сирии, осуществленный США и союзниками не останется без последствий, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Российский посол в США Анатолий Антонов отреагировал на удар западной коалиции по военным и гражданским объектам в Сирии, который произошел около четырех утра 14 апреля.

«Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий», — говорится в коммюнике.

Антонов подчеркнул, что ответственность за последствия лежит на руководстве США, Британии и Франции. Глава российской дипмисси в США отметил, что «выпады в адрес России неприемлемы и недопустимы». Высокопоставленный дипломат отметил, что у Вашингтона нет «морального права обвинять другие страны», поскольку США являются обладателем крупнейшего арсенала химического оружия.

Запад обвинил Дамаск в химатаке 7 апреля в городе Дума. Дамаск отверг все обвинения, напомнив, что не располагает отравляющими веществ, это подтвердили эксперты ОЗХО. МИД РФ сообщили, что российские специалисты не нашли следов химических веществ в Восточной Гуте.

Президент РФ Владимир Путин назвал актом агрессии и нарушением международного права удар США и союзников. Он подчеркнул, что своими действиями западная коалиция помогает террористам, а это может обернуться новой волной беженцев из Сирии.