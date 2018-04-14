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Ракетный удар по Сирии не останется без последствий — посол РФ
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Пентагон о ракетном ударе по Сирии: Мы не стремимся сменить режим
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    Ракетный удар по Сирии не останется без последствий — посол РФ

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    Ракетный удар по Сирии не останется без последствий — посол РФ

    Вашингтон, 14 апреля. Массированный удар по Сирии, осуществленный США и союзниками не останется без последствий, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

    Российский посол в США Анатолий Антонов отреагировал на удар западной коалиции по военным и гражданским объектам в Сирии, который произошел около четырех утра 14 апреля. 

    «Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий»,  — говорится в коммюнике.

    Антонов подчеркнул, что ответственность за последствия лежит на руководстве США, Британии и Франции. Глава российской дипмисси в США отметил, что «выпады в адрес России неприемлемы и недопустимы». Высокопоставленный дипломат отметил, что у Вашингтона нет «морального права обвинять другие страны», поскольку США являются обладателем крупнейшего арсенала химического оружия.

    Запад обвинил Дамаск в химатаке 7 апреля в городе Дума. Дамаск отверг все обвинения, напомнив, что не располагает отравляющими веществ, это подтвердили эксперты ОЗХО. МИД РФ сообщили, что российские специалисты не нашли следов химических веществ в Восточной Гуте.

    Президент РФ Владимир Путин назвал актом агрессии и нарушением международного права удар США и союзников. Он подчеркнул, что своими действиями западная коалиция помогает террористам, а это может обернуться новой волной беженцев из Сирии. 

    Ракетный удар по Сирии не останется без последствий — посол РФ

    Автор: Ирина Селезнева
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