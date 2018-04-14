«Надо уметь смотреть в будущее»: военный эксперт прокомментировал удар США по Сирии

Эффективность отражения ракетного удара коалиции во главе с США по Сирии оценивать пока рано, но для советских систем она выглядит несколько удивительно. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил, комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию о ракетах, сбитых еще советской ПВО, военный обозреватель Илья Крамник.

По его словам, сбить из устаревших систем современные ракеты возможно «…но такая эффективность для исключительно советских систем выглядит удивительной. Осведомленные источники говорят, что в последние несколько недель сирийцам было передано большое количество современных систем малой и средней дальности».

«Кроме того, мы, конечно, делились с сирийцами информацией со своих радаров», — отметил Крамник.

По его словам, стоит подождать с оценкой. «Я бы подождал пока с оценкой эффективности, прошло всего несколько часов. Убитых и раненых могло не быть, если правда то, что мы получили предупреждение через Францию. Тогда могли успеть вывести людей с объектов, но это — не гарантия», — полагает собеседник ФАН.

Что касается самого удара, то, по мнению Крамника, «…это может быть как акция с целью сохранения лица — Трамп же обещал. Вместе с тем, произошедшее этой ночью может оказаться преддверием чего-то более серьезного, например — действий коалиции с участием палубной авиации».

«Но надо уже смотреть в будущее. Хочется надеяться, что Россия найдет аргументы, чтобы следующих ударов не было», — подытожил военный эксперт.

Напомним, что, согласно появившимся в прессе сообщениями, большая часть ракет, выпущенных коалицией во главе с США в ночь с 13 на 14 апреля 2018 года по территории Сирии, была сбита системами ПВО, поставленными еще в советское время. При этом поводом для совместного удара США, Франции и Великобритании стала якобы имевшая место в сирийском городе Дума химическая атака.

Вместе с тем, после появления сообщений о «химатаке» сразу несколько влиятельных организаций опровергли эти данные. Позже стало известно, о том, что продемонстрированная видеозапись о «спасении пострадавших» — постановка. Однако это не остановило США, Францию и Великобританию. Точно количество погибших и пострадавших в результате их действий пока неизвестно.