ЦСКА назвал клеветой заявление фотографа Reuters о расизме российских болельщиков

Москва, 14 апреля. Футбольный клуб ЦСКА назвал клеветой и провокацией заявление фотографа информационного агентства Reuters о проявлении расизма российскими болельщиками на матче Лиги Европы, в котором армейцы встретились с лондонским ФК «Арсенал».

Соответствующее заявление было опубликовано в субботу на официальном сайте российского футбольного клуба.

«Руководство ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики армейского клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters о якобы звучавших на матче Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» расистских кричалках в адрес темнокожих игроков лондонской команды», — говорится в нем.

ЦСКА уточняет, что матч с «Арсеналом» прошел в отличной обстановке и запомнился болельщикам яркой игрой. В свою очередь представители УЕФА и официальные лица британского клуба отметили высокий уровень организации матча и мер безопасности.

«Более того, болельщики «Арсенала» выражали огромную благодарность хозяевам за теплый прием и подарки, которые им вручали перед матчем», — подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее фотограф информационного агентства Reuters заявил, что якобы во время матча российские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес темнокожих игроков «Арсенала» Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби.

Матч четвертьфинала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» состоялся на московском стадионе «ВЭБ Арена»11 апреля и завершился со счетом 2:2.