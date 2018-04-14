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ЦСКА назвал клеветой заявление фотографа Reuters о расизме российских болельщиков
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    ЦСКА назвал клеветой заявление фотографа Reuters о расизме российских болельщиков

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    ЦСКА назвал клеветой заявление фотографа Reuters о расизме российских болельщиков

    Москва, 14 апреля. Футбольный клуб ЦСКА назвал клеветой и провокацией заявление фотографа информационного агентства Reuters о проявлении расизма российскими болельщиками на матче Лиги Европы, в котором армейцы встретились с лондонским ФК «Арсенал».

    Соответствующее заявление было опубликовано в субботу на официальном сайте российского футбольного клуба.

    «Руководство ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики армейского клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters о якобы звучавших на матче Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» расистских кричалках в адрес темнокожих игроков лондонской команды», — говорится в нем.

    ЦСКА назвал клеветой заявление фотографа Reuters о расизме российских болельщиков

    ЦСКА уточняет, что матч с «Арсеналом» прошел в отличной обстановке и запомнился болельщикам яркой игрой. В свою очередь представители УЕФА и официальные лица британского клуба отметили высокий уровень организации матча и мер безопасности.

    «Более того, болельщики «Арсенала» выражали огромную благодарность хозяевам за теплый прием и подарки, которые им вручали перед матчем», — подчеркивается в заявлении.

    Напомним, ранее фотограф информационного агентства Reuters заявил, что якобы во время матча российские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес темнокожих игроков «Арсенала» Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби.

    Матч четвертьфинала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» состоялся на московском стадионе «ВЭБ Арена»11 апреля и завершился со счетом 2:2.

    Автор: Василий Котов
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