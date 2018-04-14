«Миссия выполнена»: Трамп назвал «идеальным» ракетный удар по Сирии

Вашингтон, 14 апреля. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию за мудрое решение — присоединиться к Вашингтону и напасть на Сирию.

«Идеально нанесенный удар был произведен прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и мощь их вооруженных сил. Лучшего результата невозможно было добиться. Миссия выполнена!», — пишет он в Twitter.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

Напомним, что в ночь на субботу Трамп распорядился нанести удар по объектам сирийской армии. В атаке также участвовали ВВС Великобритании и Франции. Поводом послужило сообщение «Белых касок» о «химатаке», которая якобы произошла в сирийской Думе. После заседания Совбеза ООН, которое состоялось накануне, было решено направить в город специалистов ОЗХО, чтобы они смогли проверить распространяемые «касками» слухи, однако США не стали дожидаться этого и атаковали Сирию.

Отметим, что подобная атака с тем же предлогом была осуществлена год назад. И, как и в этот раз, тогда американские военные не стали дожидаться результатов расследования.