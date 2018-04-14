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«Миссия выполнена»: Трамп назвал «идеальным» ракетный удар по Сирии
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    «Миссия выполнена»: Трамп назвал «идеальным» ракетный удар по Сирии

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    «Миссия выполнена»: Трамп назвал «идеальным» ракетный удар по СирииВашингтон, 14 апреля. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию за мудрое решение — присоединиться к Вашингтону и напасть на Сирию.

    «Идеально нанесенный удар был произведен прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и мощь их вооруженных сил. Лучшего результата  невозможно было добиться. Миссия выполнена!», — пишет он в Twitter.

    Напомним, что в ночь на субботу Трамп распорядился нанести удар по объектам сирийской армии. В атаке также участвовали ВВС Великобритании и Франции. Поводом послужило сообщение «Белых касок» о «химатаке», которая якобы произошла в сирийской Думе. После заседания Совбеза ООН, которое состоялось накануне, было решено направить в город специалистов ОЗХО, чтобы они смогли проверить распространяемые «касками» слухи, однако США не стали дожидаться этого и атаковали Сирию.

    Отметим, что подобная атака с тем же предлогом была осуществлена год назад. И, как и в этот раз, тогда американские военные не стали дожидаться результатов расследования.

    «Миссия выполнена»: Трамп назвал «идеальным» ракетный удар по Сирии

    Автор: Антон Соколов
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