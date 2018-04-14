«Все это был блеф»: на Украине поняли, зачем США нанесли удар по Сирии

Киев, 14 апреля. Мир сходит с ума и катится в пропасть по воле США, Британии и Франции, считает глава Всеукраинского объединения трудоспособных инвалидов Алексей Журавко. Он подчеркнул, что западная коалиция нанесла ракетные удары по мирному населению под предлогом о защите.

США и союзники около четырех утра 14 апреля нанесли массированный удар по военным и гражданским объектам в Сирии под предлогом ответных мир на инцидент в сирийской Думе.

«Все, что происходит сегодня в мире, назвал бы я так: «Мир сходит с ума и катится в пропасть по воле США, Великобритании и Франции!» Коалиция союзников во главе США начали бомбить мирные объекты и население Сирии под лицемерным предлогом их же защиты», — написал Журавко в Facebook.

Он подчеркнул, что удар был нанесен в момент, когда террористы ИГ1 (организация запрещена в России) почти уничтожены в Сирии. Таким образом США не хотят признавать свое поражение в лице своего «детища — головорезов ИГИЛ»1. На Украине поняли, что Вашингтон не интересовало само расследование ОЗХО по предполагаемой химатаке в Восточной Гуте, США блефовали.

«Все это был блеф, так как им надо было поближе стянуть воинственный кулак к территории Сирии. Настоящий враг и угроза миру – это блок НАТО, который будет пожирать все больше и больше стран», — отметил Журавко.

Запад обвинил Дамаск в использовании отравляющих веществ в Думе 7 апреля. Сирийские власти неоднократно заявляли, что не обладают химоружием, это подтверждали эксперты ОЗХО. В российском МИД сообщили, что специалисты РФ не обнаружили следов химических веществ в Думе.

Российский лидер Владимир Путин назвал удар западной коалиции актом агрессии, осудив действия США и союзников. Он созывает заседание Совбеза ООН. Путин добавил, что Запад своими действиями в Сирии поддерживает террористов, это также может обернуться новой волной беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.