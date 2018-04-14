В Европе рассказали о двойной игре Эрдогана с Россией и Западом в Сирии

Брюссель, 14 апреля. Власти Турции ведут в Сирии двойную игру по отношению к РФ, заявил европейский эксперт по геополитике и Ближнему Востоку, глава Geopol Consulting Александр дель Валь.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьером Великобритании Терезой Мэй удары в Сирии, турецкий лидер заявил о необходимости избегать эскалации ситуации.

Ранее в МИД Турции появилась информация, что Анкара выразила удовлетворение ракетными ударами, нанесенными в Сирии США и союзниками.

«Я думаю, что власти Турции ведут двойную игру. Они то с русскими, то с Западом, оставаясь членом НАТО. Эта страна занимается шантажом в отношении обеих сторон. Цель Эрдогана — стратегически повысить вес своей страны, заигрывая с тем, кто больше даст», — заявил эксперт в комментарии агентству РИА Новости.

Он также отметил, что Турция неконтролируема как партнер. РФ может «испытать разочарование от тактического союза с Эрдоганом», считает Дель Валь.

Напомним, что США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии в субботу, 13 апреля. Всего по территории республики было пущено более 100 ракет, большую часть из них сирийские ПВО смогли перехватить. Однако в результате удара есть пострадавшие.

Решение об ударе по Сирии было принято на фоне инцидента о якобы имевшей место химатаке в Думе, которую в Москве уже назвали инсценировкой.