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В Европе рассказали о двойной игре Эрдогана с Россией и Западом в Сирии
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    В Европе рассказали о двойной игре Эрдогана с Россией и Западом в Сирии

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    В Европе рассказали о двойной игре Эрдогана с Россией и Западом в Сирии

    Брюссель, 14 апреля. Власти Турции ведут в Сирии двойную игру по отношению к РФ, заявил европейский эксперт по геополитике и Ближнему Востоку, глава Geopol Consulting Александр дель Валь.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьером Великобритании Терезой Мэй удары в Сирии, турецкий лидер заявил о необходимости избегать эскалации ситуации.

    Ранее в МИД Турции появилась информация, что Анкара выразила удовлетворение ракетными ударами, нанесенными в Сирии США и союзниками.

    «Я думаю, что власти Турции ведут двойную игру. Они то с русскими, то с Западом, оставаясь членом НАТО. Эта страна занимается шантажом в отношении обеих сторон. Цель Эрдогана — стратегически повысить вес своей страны, заигрывая с тем, кто больше даст», — заявил эксперт в комментарии агентству РИА Новости.

    Он также отметил, что Турция неконтролируема как партнер. РФ может «испытать разочарование от тактического союза с Эрдоганом», считает Дель Валь.

    Напомним, что США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии в субботу, 13 апреля. Всего по территории республики было пущено более 100 ракет, большую часть из них сирийские ПВО смогли перехватить. Однако в результате удара есть пострадавшие.

    Решение об ударе по Сирии было принято на фоне инцидента о якобы имевшей место химатаке в Думе, которую в Москве уже назвали инсценировкой.

    В Европе рассказали о двойной игре Эрдогана с Россией и Западом в Сирии

    Автор: Дима Оленин
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