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Россиян нет среди пострадавших после ударов США в Сирии — МИД РФ
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    Россиян нет среди пострадавших после ударов США в Сирии — МИД РФ

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    Россиян нет среди пострадавших после ударов США в Сирии — МИД РФ

    Москва, 14 апреля. По данным посольства РФ в Дамаске, россиян среди пострадавших после ударов США, Британии и Франции по Сирии нет, говорится в сообщении МИД РФ.

    Ракетный удар по сирийским военным и гражданским объектам был нанесен около четырех утра 14 апреля. В результате атаки пострадали три мирных жителя Сирии. Из 103 крылатых ракет ПВО Сирии сбили 71 ракету «Томагавк».

    «СМИ сообщают о пострадавших. Их численность уточняется. По данным российского посольства в Дамаске, наших граждан среди них нет», — отмечает российское внешнеполитического ведомство.

    По данным МИД РФ, атаке подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько аэропортов, склады армии. Ракетный удар нанес значительный материальный ущерб.

    Российский лидер Владимир Путин назвал действия США и коалиции актом агрессии, что фактически означает поддержку террористов. Он отметил, что массированная атака может обернуться новой волной беженцев из Сирии. 

    Россиян нет среди пострадавших после ударов США в Сирии — МИД РФ

    Автор: Ирина Селезнева
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