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МИД РФ назвал цель нападения США и союзников на Сирию
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    МИД РФ назвал цель нападения США и союзников на Сирию

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    МИД РФ назвал цель нападения США и союзников на Сирию

    Москва, 14 апреля. В МИД РФ заявили, что целью нападения США и союзников на Сирию было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО в районе Думы.

    «Удары нанесены в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия должны были направиться в Думу с задачей установить истину. Есть все основания полагать, что целью нападения на САР было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО», — говорится в заявлении МИД.

    МИД РФ решительно осудил вооруженную агрессию против Сирии, назвав это грубейшим нарушением фундаментальных принципов международного права и посягательством на суверенитет страны.

    Напомним, что 13 апреля США, Франция, Великобритания объявили о ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на якобы имевшую место химатаку в Думе, к которой причастен Дамаск. Москва неоднократно заявляла, что инцидент в Думе был инсценировкой Запада, цель которого — создать информационный вброс и оправдать силовой удар извне.

    Всего по Сирии было выпущено более 100 ракет, основную их часть удалось перехватить сирийским ПВО. Однако в результате ракетного удара есть пострадавшие. 

    Президент России Владимир Путин также осудил коалицию за удар по Сирии.

    МИД РФ назвал цель нападения США и союзников на Сирию

    Автор: Алексей Громов
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