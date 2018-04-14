МИД РФ назвал цель нападения США и союзников на Сирию

Москва, 14 апреля. В МИД РФ заявили, что целью нападения США и союзников на Сирию было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО в районе Думы.

«Удары нанесены в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия должны были направиться в Думу с задачей установить истину. Есть все основания полагать, что целью нападения на САР было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО», — говорится в заявлении МИД.

МИД РФ решительно осудил вооруженную агрессию против Сирии, назвав это грубейшим нарушением фундаментальных принципов международного права и посягательством на суверенитет страны.

Напомним, что 13 апреля США, Франция, Великобритания объявили о ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на якобы имевшую место химатаку в Думе, к которой причастен Дамаск. Москва неоднократно заявляла, что инцидент в Думе был инсценировкой Запада, цель которого — создать информационный вброс и оправдать силовой удар извне.

Всего по Сирии было выпущено более 100 ракет, основную их часть удалось перехватить сирийским ПВО. Однако в результате ракетного удара есть пострадавшие.

Президент России Владимир Путин также осудил коалицию за удар по Сирии.