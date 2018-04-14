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США и их союзники даже не дали экспертам ОЗХО посетить Сирию — Захарова
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    США и их союзники даже не дали экспертам ОЗХО посетить Сирию — Захарова

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    США и их союзники даже не дали экспертам ОЗХО посетить Сирию — Захарова

    Вашингтон, 14 апреля. США и их союзники в этот раз даже не позволили экспертам ОЗХО посетить сирийскую Думу, где якобы было использовано химическое оружие. Об этом в субботу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Это символ того, что США и тем, кто к ним присоединился, все равно, что говорят международные организации, эксперты ОЗХО. Когда был нанесен первый удар год назад, эксперты так и не побывали «на земле» и все оценки были сделаны дистанционно», — отметила она.

    Захарова подчеркнула, что еще год назад никому на Западе не нужна была правда, нужен был только повод для агрессивной политики.

    Напомним, что США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли удар по объектам сирийской правительственной армии, используя в качестве предлога сообщение «Белых касок» о «химатаке», которая якобы произошла в городе Дума. Министерство обороны РФ назвало заявление «касок» провокацией, целью которой с самого начала было оправдать военную агрессию против Сирии.

    Автор: Антон Соколов
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