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Российский адмирал объяснил успех советских средств ПВО, отразивших удар США в Сирии
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    Российский адмирал объяснил успех советских средств ПВО, отразивших удар США в Сирии

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    Российский адмирал объяснил успех советских средств ПВО, отразивших удар США в Сирии

    Москва, 14 апреля. Удар возглавляемой США международной коалиции по Сирии был плохо согласован, этим объяснил успех советских средств ПВО, отразивших ракеты, российский адмирал, бывший командующий Балтийским флотом Владимир Валуев.

    По его словам, об этом свидетельствует временная протяженность атаки.

    «Судя по тому, что на их совместный ракетный удар ушло более часа, можно сделать вывод о том, что согласованных действий не получилось», — приводит его слова РИА Новости.

    Как считает Валуев, благодаря несогласованности действий США и их союзников сирийским военным удалось уничтожить большую часть ракет с помощью систем ПВО, разработанных еще в СССР. При этом адмирал отметил, что вероятность поражения целей была бы 100%, если бы коалиция нанесла удар в зоне ответственности ВС России, где на дежурстве находятся современные средства ПВО.

    Российский адмирал объяснил успех советских средств ПВО, отразивших удар США в Сирии

    Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по военным и гражданским объектам в Сирии, выпустив свыше 100 ракет. Однако сирийским военным удалось перехватить 71 одну из них. Как сообщало Минобороны РФ, в боевой готовности также находились российские ПВО, размещенные в Сирии, они выявляли и контролировали все пуски ракет.

    В результате удара коалиции в Сирии, по предварительным данным, пострадали три мирных жителя. Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, подчеркнув, что они являются агрессией по отношению к суверенному государству и провоцируют новую волну беженцев. Кроме того, он отметил, что ударом по САР международная коалиция оказывает помощь террористам.

    Автор: Василий Котов
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