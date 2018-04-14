Рано показывать наши возможности: эксперт объяснил, почему ПВО РФ не сбивали ракеты США

Российские средства ПВО не принимали участия в отражении удара США и их союзников по Сирии. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Как сообщили в военном ведомстве, российские объекты в Хмеймиме и Тартусе прикрывали два дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 «Триумф», а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Однако ни одна из выпущенных по территории ближневосточной страны ракета не заходила в зону ответственности ПВО РФ.

«Российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись», — подчеркнули в Минобороны.

По данным Москвы, Дамаск справился с перехватом американских и британских ракет самостоятельно, так что российской помощи и не требовалось — об этом красноречиво говорят данные о 71 сбитой ракете из 103 запущенных. В отражении ракетного удара принимали участие сирийские комплексы ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Установки были произведены в СССР более 30 лет назад.

«Указанные комплексы производились еще в СССР и они прекрасно справились с поставленной задачей. Как бы ни хаяли Советский союз, в нем создавались отличные системы вооружения, хотя даже сейчас некоторое западные аналитики пытаются заявлять, что те комплексы, которые производит Россия — это чисто пропаганда, что они (комплексы ПВО) работают плохо и т.д. Но подобные заявления не соответствуют действительности, потому что у нас сейчас уже идет четвертое поколение подобных систем, а они на две или даже три головы выше чем то, что было раньше», — заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей военный аналитик, эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Собеседник ФАН уверен, что Российская Федерация намеренно не участвовала в перехвате ракетного нападения США и их союзников, так как собирала данные телеметрии о пролетающих целях.

«Как говорит наше Минобороны — зафиксировано участи только Великобритании и США, Франции не было. Париж просто пиарился. Мы определяли типы ракет, их характеристики, направления полета и т.д. Все удары проходили через территорию Ливана, впрочем, как и ранее нанесенные удары по Т-4 и Аш-Шайрату. И сейчас наши ПВО не работали только потому, что перед нашими военными не ставилось таких задач. Если бы была задача выставить сплошное поле, то все было бы иначе — все ракеты были бы сбиты», — продолжает эксперт.

И вместо того, чтобы делать за сирийских военных всю работу, российское командование ранее отдало приказ помочь армии САР правильно расставить комплексы ПВО на своей территории и модернизировать их, научить выявлять и перехватывать самые современные системы высокоточного вооружения США и стран НАТО.

«Отработали старые сирийские комплексы, этого достаточно. Да и зачем нашему вероятному противнику показывать работу современных комплексов ПВО России? Ведь та группировка 5-го флота, во главе с авианосцем «Гарри Трумэном» еще не пришла. В ней (в группировке ВМС США, направляющейся в акваторию Средиземного моря) идет шесть эсминцев, ракетные крейсера типа «Тикондерога», подводные лодки. Там гораздо больше ракет ползет в сторону Сирии. И им не сказали — ребята, возвращайтесь домой. Поэтому когда они придут к берегам Сирии, США попытаются нанести еще один удар. Поэтому чем меньше они будут знать о боевой работе наших ПВО, тем лучше. Рано показывать наши возможности», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, минувшей ночью Соединенные Штаты Америки, а также их союзники совершили военное преступление и нанесли ракетный удар по территории Сирии. По данным военного ведомства России, 14 апреля с 3.42 до 5.10 (время московское) ударная авиация и военно-морской флот США, на пару с ВВС Великобритании и Франции выпустили по военным и научным объектам САР 103 крылатые ракеты класса «воздух-земля». При этом средства ПВО Сирии перехватили и «срезали» 71 ракету еще на подлете к целям.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в свою очередь заявил, что подобными действиями в Сирии, Вашингтон и его союзники фактически помогают боевикам радикальных исламистских движений.

«Своими действиями США несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам», — говорится в специальном заявлении главы государства, опубликованным пресс-службой Кремля.

Кроме того Путин подметил, что агрессивные, идущие вразрез с положениями устава ООН действия коалиции усугубляют гуманитарную катастрофу в ближневосточной стране и провоцируют новую волну беженцев.