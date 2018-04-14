Стало известно время проведения заседания Совбеза ООН по Сирии

Москва, 14 апреля. Запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по Сирии начнется в 18 часов по московскому времени, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет проведено заседание Совета безопасности ООН после ракетного удара США и союзников в Сирии.

Темой заседания станут агрессивные действия западной коалиции.

Напомним, что атака коалиции по Сирии стала ответом на якобы имевшую место химатаку в городе Дума. Москва опровергает данный инцидент, называя его срежиссированной инсценировкой, цель которой — информационный вброс и оправдание силового удара извне.

Всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, большую часть из них удалось перехватить сирийским ПВО.