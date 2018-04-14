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Стало известно время проведения заседания Совбеза ООН по Сирии
Новости Сирии
Стало известно время проведения заседания Совбеза ООН по Сирии
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    Стало известно время проведения заседания Совбеза ООН по Сирии

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    Стало известно время проведения заседания Совбеза ООН по Сирии

    Москва, 14 апреля. Запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по Сирии начнется в 18 часов по московскому времени, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет проведено заседание Совета безопасности ООН после ракетного удара США и союзников в Сирии.

    Темой заседания станут агрессивные действия западной коалиции.

    Напомним, что атака коалиции по Сирии стала ответом на якобы имевшую место химатаку в городе Дума. Москва опровергает данный инцидент, называя его срежиссированной инсценировкой, цель которой — информационный вброс и оправдание силового удара извне.

    Всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, большую часть из них удалось перехватить сирийским ПВО.

    Автор: Дима Оленин
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