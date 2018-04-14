В Госдуме предложили продавать С-300 Сирии, Ирану и КНДР после удара США

Москва, 14 апреля. России следует продавать системы С-300 Сирии, Ирану и Северной Корее, одновременно обучая работе с системой. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Поставки российских ЗРК С-300 должны осуществляться с отправкой инструкторов, которые могут обучить военных Сирии, Ирана и КНДР работе с зенитным комплексом. По мнению депутата Александра Шерина, системы следует продавать.

«Эти системы должны были туда поставляться уже давным-давно», — отметил парламентарий.

Представитель думского комитета по обороне считает, что С-300 является надежной защитой, если страны не хотят гибели мирных жителей в военных конфликтах. Напомним, что ранее появилось видео с сирийского аэродрома Меззе, на котором виден советский ЗРК С-200 дальнего действия.

США, Британия и Франция около четырех утра 14 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по Сирии. Из 103 ракет сирийские ПВО сбили 71, в результате массированного удара пострадали 3 мирных жителя.

Владимир Путин раскритиковал удар Запада, заявив, что США и союзники своими действиями фактически поддержали террористов. Ракетный удар может спровоцировать новую волну беженцев из Сирии, подчеркнул российский президент.