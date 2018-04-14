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Сирия: солдат САА рассказал ФАН о возможных жертвах среди мирных жителей в результате удара США 
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    Сирия: солдат САА рассказал ФАН о возможных жертвах среди мирных жителей в результате удара США 

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    Солдат САА

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР связался с одним из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), который рассказал о последствиях массированного ракетного удара Соединенных Штатов, Великобритании и Франции по объектам арабской республики. Эксклюзивное интервью — в нашем материале.

    ВВС коалиции США

    Солдат войск САР по имени Зубейр сообщил репортеру ФАН, что ряд ракет были выпущены по Дамаску. Бомбардировке, в частности, подвергся научно-исследовательский центр в северо-восточном районе Барза, где работает большое количество мирных граждан.

    «Удары были рано утром, но, слава Аллаху, сегодня в Сирии выходной, и поэтому люди в основном сегодня не работают. Атаке подверглась также станция научных исследований в Барзе, но видимо там почти никого не было. А ведь по будням там работает много гражданских лиц. К счастью, в Барзе, по нашим предварительным данным, нет жертв или раненых», — заметил военнослужащий САА.

    На окраине Дамаска

    В провинции Хомс под ударами «Томагавков» тоже оказался ряд объектов, на которых работают, в частности, и гражданские лица, добавил Зубейр. Таким образом, атака Вашингтона, Лондона и Парижа представляла серьезную угрозу для жизней простых жителей арабской республики. Напомним, согласно предварительным данным Генерального штаба ВС Сирии, ранения получили три мирных гражданина.

    «Что касается Хомса, то там пока только формируют данные обо всех целях атаки и ее последствиях, но знаю, что многие объекты, которые попали под удар, хотя и принадлежат САА, но на них в основном работают гражданские лица. Но в любом случае, Сирия не испугалась, люди продолжают свои дела спокойно, и они по-прежнему знают, что мы победили и планомерно движемся к миру», — подчеркнул наш собеседник.

    Хомс

    По информации сирийского Генштаба, США, Великобритания и Франция совместно выпустили по территории САР 110 ракет «Томагавк» и ракет типа «воздух-земля», 71 из них была уничтожена сирийскими ПВО. Лидер РФ Владимир Путин осудил операцию американской коалиции, отметив, что такими действиями Запад лишь помогает террористическим группировкам.

    Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН)
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