Сирия: правозащитники заявили, что расследование ОЗХО в Думе потеряло смысл после ударов Запада

Москва, 14 апреля. После ударов возглавляемой США международной коалиции по Сирии расследование Организации по запрещению химоружия в Думе потеряло смысл, считает глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

«Комиссия ОЗХО может остановить свою работу и уезжать (если они уже приехали), так как никто не ждет их результатов», — отметил он в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что сирийская сеть по правам человека решительно осуждает атаку США и их союзников на Сирию. Казем обратил внимание, что применение силы угрожает безопасности и стабильности в мире.

Ранее ОЗХО сообщила, что миссия организации продолжит размещение в САР, чтобы расследовать заявления о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума.

Напомним, США и их союзники нанесли удары по гражданским и военным объектам в Сирии в ночь на субботу в ответ на мнимую химатаку, в которой Запад ранее бездоказательно обвинил Дамаск.

Всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, 71 из которых сирийские военные с помощью системы ПВО успешно перехватили, сообщало Минобороны РФ. В боевой готовности находились в Сирии российские ПВО, они отслеживали и контролировали все пуски ракет.

По предварительным данным, в результате ударов коалиции пострадали три мирных жителя Сирии. Президент РФ Владимир Путин ранее осудил действия Вашингтона, отметив, что ударом по Сирии США и их союзники помогают террористам. Удары российский лидер назвал агрессией, добавив, что они также могут спровоцировать новую волну беженцев.