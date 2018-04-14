Меню
Новости Сирии
Удар коалиции США по Сирии вынудил Израиль закрыть воздушное пространство над Голанами
Новости Сирии
Стало известно время проведения заседания Совбеза ООН по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Удар коалиции США по Сирии вынудил Израиль закрыть воздушное пространство над Голанами

    51

    Удар коалиции США по Сирии вынудил Израиль закрыть воздушное пространство над Голанами

    Тель-Авив, 14 апреля. Израиль закрыл часть воздушного пространства над Голанскими высотами на границе с Сирией после массированного ракетного удара коалиции США по Сирии минувшей ночью. Как сообщают местные СМИ, закрыта для полетов гражданского транспорта зона к востоку от реки Иордан.

    На территории этой зоны запрещаются полеты гражданской авиации на высотах более 1,5 тысяч километров для обеспечения безопасности.

    Напомним, минувшей ночью силы коалиции США, Великобритании и Франции выпустили более сотни крылатых ракет по объектам инфраструктуры Сирии. Большая часть ракет была перехвачена ПВО Сирии. Российские силы в Сирии не вмешивались, но отслеживали траектории ракет — ни одна из них не оказалась в пределах ответственность ПВО РФ на базах в Тартусе и Хмеймиме.

    Удар коалиции США по Сирии вынудил Израиль закрыть воздушное пространство над Голанами

    Россия выразила осуждение в связи с ракетным ударом. Президент РФ Владимир Путин объявил о созыве экстренного совещания Совета безопасности ООН для рассмотрения ситуации с атакой на Сирию.

     

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    13:24   14 Апреля 2018
    3457
    Франция опубликовала видео ракетного удара в Сирии, в котором не участвовала

    Франция опубликовала видео ракетного удара в Сирии, в котором не участвовала

    12:14   14 Апреля 2018
    3633
    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    10:58   14 Апреля 2018
    7123
    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    9:25   14 Апреля 2018
    8940