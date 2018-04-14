Удар коалиции США по Сирии вынудил Израиль закрыть воздушное пространство над Голанами

Тель-Авив, 14 апреля. Израиль закрыл часть воздушного пространства над Голанскими высотами на границе с Сирией после массированного ракетного удара коалиции США по Сирии минувшей ночью. Как сообщают местные СМИ, закрыта для полетов гражданского транспорта зона к востоку от реки Иордан.

На территории этой зоны запрещаются полеты гражданской авиации на высотах более 1,5 тысяч километров для обеспечения безопасности.

Напомним, минувшей ночью силы коалиции США, Великобритании и Франции выпустили более сотни крылатых ракет по объектам инфраструктуры Сирии. Большая часть ракет была перехвачена ПВО Сирии. Российские силы в Сирии не вмешивались, но отслеживали траектории ракет — ни одна из них не оказалась в пределах ответственность ПВО РФ на базах в Тартусе и Хмеймиме.

Россия выразила осуждение в связи с ракетным ударом. Президент РФ Владимир Путин объявил о созыве экстренного совещания Совета безопасности ООН для рассмотрения ситуации с атакой на Сирию.