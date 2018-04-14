Более 120 уникальных экспонатов: на ВДНХ после реставрации открыли павильон «Космос» на ВДНХ. ФАН-ТВ

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ занимает около 30 тысяч квадратных метров. Здесь более 120 уникальных образцов летательной и космической техники.

Самый ценный экспонат выставки — это спускаемый аппарат космического корабля «Восток-1». Именно в этой сферической капсуле находился первый космонавт Юрий Гагарин, когда возвращался домой на землю.

Накануне именно с этого экспоната начал осмотр выставочного комплекса Владимир Путин. Беседуя с летчиками, президент рассказал о создании космического кластера на космодроме "Восточный" в Амурской области.

«Вы знаете, что у нас новый космодром создан, там постепенно будет расти целый город. Но дело не только в площадке, дело в том, что там будет такой высокотехнологичный кластер создаваться на Дальнем Востоке», — отметил глава государства.

Первый скафандр "Беркут" для работы в открытом космосе, самый настоящий луноход, макеты модулей станции МИР, на которых проходили учения космонавты, перед тем как отправиться в полет. В модули можно даже зайти и убедиться, в каких стесненных условиях работают на орбите. Тут почти все, что не за стеклом можно трогать, нажимать, вертеть, проверять, как устроено.

А вот те, кто не постесняются и откроют ящики, могут увидеть дополнительные экспонаты. Вот, например, здесь — куртка космонавта долговременной орбитальной станции «Салют-7». Носили ее в 70-х годах, о чем нетрудно догадаться: на ней герб и выполнена она в патриотических цветах, красно-синих.

У мальчишек и девчонок, вообще, дух захватывает от увиденного. Десятилетний Дима признается — в будущем станет космонавтом.

«Буду исследовать новые галактики, если до этого дойдет прогресс, или буду создавать корабли, которые будут летать далеко», — делится мечтой юный гость музейно-выставочного центра «Космонавтика и авиация».

Взрослые посетители внимательно осматривают и сам павильон. Витражи, металлические советские гербы, которые многие десятилетия были заколочены фанерой. Особое внимание куполу, где на высоте 60 метров отливает золотом огромная 4-х метровая люстра в форме звезды. Это копия, оригинал был утрачен, но снизу обычному человеку различия не увидеть. Красиво!

«Первый раз я переступил вот этот павильон «Космос» в 1967 году. В 90-х годах тут цветы продавали, ничего этого не было. А теперь тут такая красота! Спасибо всем, кто это сделал», — восхищается гость выставки Александр.

Отмечают открытие с размахом. На фасаде павильона световые проекции и акробатические номера. Публику удивляют артисты французского воздушного театра.

«Концепция выступления построена на многовековом стремлении человека к открытию новых миров и покорению Вселенной. Начинается шоу с истории полета Юрия Гагарина и выхода в открытый космос Алексея Леонова. В завершении выступления — демонстрация проекции-фантазии о достижениях будущего и неизведанных мирах», — рассказывает арт-директор проекта Маттиас Шнабел.

Ожидается, что ежедневно новый центр смогут посещать порядка 20 тысяч человек. Билеты пока продают только на онлайн-сервисах, чтобы избежать столпотворений у павильона, но уже через месяц откроются привычные кассы.