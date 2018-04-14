Шешель сравнил удар США по Сирии с нападением Германии на Польшу в 1939 году

Белград, 14 апреля. Глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель сравнил ракетный удар США по Сирии с Гляйвицким инцидентом и нападением фашистской Германии на Польшу в 1939 году. Соответствующее заявление один из самых авторитетных сербских политиков сделал в комментарии ТАСС.

Шешель напомнил, как фашистская Германия инсценировала нападение польских военных на немецкую радиостанцию в Гляйвице и использовала инцидент для атаки на Польшу. Политик назвал действия США, Великобритании и Франции «коварной провокацией» и отметил схожесть ситуации с образом действий фашистской Германии в 1939 году.

«Агрессия была осуществлена похожим образом на нападение Гитлера на Польшу в 1939 году. Сначала ложно обвинили президента Асада, что он направил химическое оружие против своего народа, а потом нанесли удары с воздуха», — заявил Шешель.

Политик подчеркнул, что союзники избегали ударов по серьезным военным объектам и не стали приближаться к российским военным базам. По словам Шешеля, большинство ракет уничтожила сирийская ПВО. Глава Сербской радикальной партии отметил, что, судя по результатам удара, он был нанесен лишь для того, чтобы «силовым способом сохранить репутацию западных политиков».

Также политик напомнил, что ракеты были выпущены перед тем, как на месте предполагаемого применения химоружия в Думе должна была начать работу комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По мнению Шешеля, таким образом повторилась ситуация с Ираком, нападение на который тоже прикрывали ложными обвинениями. Шешель отметил, что комиссия ОЗХО могла разрушить «западную пропаганду». Но политик выразил уверенность в том, что Россия не даст уничтожить Сирию.

Напомним, сирийский Генштаб сообщил, что по территории страны был нанесен удар 110 ракетами, в результате нападения пострадали три мирных жителя. По сообщению представителей Генштаба ВС РФ, сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету.

Президент России Владимир Путин резко осудил действия США и их союзников. Российский лидер подчеркнул, что подобными действиями коалиция лишь помогает террористам и провоцирует новую волну беженцев из Сирии.