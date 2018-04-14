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Рябков охарактеризовал отношения России и США после ракетного удара по Сирии
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    Рябков охарактеризовал отношения России и США после ракетного удара по Сирии

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    Рябков охарактеризовал отношения России и США после ракетного удара по Сирии

    Москва, 14 апреля. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и Россия находятся в состоянии перманентного спора по Сирии, но Москва при этом заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном.

    В российском МИД ранее заявили, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть ситуацию с ударом США и союзником во Сирии, который произошел около 4 утра 14 апреля. Позднее появилось видео с сирийского аэродрома Меззе, подвергшийся в числе прочих объектов атаке крылатыми ракетами.

    По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, в последнее время внешнеполитические ведомства РФ и США имеют значительные разногласия по ситуации в Сирии.

    «Мы, скорее, находились в ситуации перманентного спора, иногда довольно горячего, по практически всему спектру вопросов, начиная от задач обеспечения политического урегулирования в Сирии, до всего того, что относится к «сирийскому химическому досье», — сказал высокопоставленный российский дипломат, его слова приводит «Коммерсант».

    Представитель министерства подчеркнул, что эти споры стали предметом внимания со стороны других стран. В этих условиях говорить о сотрудничестве довольно трудно, однако «Россия в сотрудничестве заинтересована».

    По данным Генштаба ВС Сирии, в результате атаки было выпущено 103 ракеты, три человека пострадали. В Минобороны РФ заявили, что сирийские средства противовоздушной обороны перехватили 71 ракету. За ситуацией в Сирии следит президент РФ Владимир Путин, об обстановке ему докладывает глава ведомства Сергей Шойгу.

    Ранее Владимир Путин подверг жесткой критике действия США, Британии и Франции, подчеркнув, что своими действиями эти страны фактически помогают террористам. Удар западной коалиции может обернуться новой волной беженцев из Сирии.

    Рябков охарактеризовал отношения России и США после ракетного удара по Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
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