Иран предложил медицинскую помощь Сирии, пострадавшей от ударов коалиции

Каир, 14 апреля. Минздрав Ирана предложил Сирии медицинскую помощь после ударов коалиции. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Министр здравоохранения Ирана Хасан Хашеми направил послание, в котором осудил ракетные удары США, Британии и Франции по Сирии, а также выразил готовность Исламской республики направить в Сирию медицинскую помощь в случае необходимости», — отмечается в тексте.

Напомним, что США, Франция и Британия объявили о выпуске ракетных ударов по территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химоружия в Думе. Всего по республике было выпущено более 100 ракет, 71 из них были перехвачены сирийскими ПВО.

Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.