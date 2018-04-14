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В Совфеде рассказали о «достойном ответе» на ракетный удар коалиции США в Сирии
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    В Совфеде рассказали о «достойном ответе» на ракетный удар коалиции США в Сирии

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    В Совфеде рассказали о «достойном ответе» на ракетный удар коалиции США в Сирии

    Москва, 14 апреля. Осуществленный странами Запада массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры в Сирии, без сомнения, вызовет достойны ответ со стороны стран мира, нацеленных на стабильность. Такое мнение выразил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    Бондарев подчеркнул, что Сирия была «буквально собрана по крупинкам» и теперь ситуацию в ней нельзя расшатывать вновь.

    «Убеждён, что за грубым нарушением всех международных правовых норм воспоследует достойный ответ от стран, нацеленных на стабилизацию на Ближнем Востоке и в мире в целом. Нельзя позволять расшатать ситуацию в стране, которую буквально по крупицам собирали после победы над основными силами террористов», — объявил Бондарев в беседе с РИА Новости.

    Между тем, ракетный удар оп Сирии, осуществленный минувшей ночью силами США, Великобритании и Франции в Средиземном и Красном море, вызвал одобрительную или нейтральную реакцию среди сообщества европейских стран, а также в Турции и Катаре, и резкое осуждение в России — президент РФ Владимир Путин объявил о созыве экстренного заседания Совбеза ООН, где будет обсуждаться допущенное грубейшее нарушение международного права.

    В Совфеде рассказали о «достойном ответе» на ракетный удар коалиции США в Сирии

    Автор: Валентин Меликов
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