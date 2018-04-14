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«Ошибка Анкары»: в Совфеде осудили реакцию Турции на ракетный удар в Сирии
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    «Ошибка Анкары»: в Совфеде осудили реакцию Турции на ракетный удар в Сирии

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    «Ошибка Анкары»: в Совфеде осудили реакцию Турции на ракетный удар в Сирии

    Москва, 14 апреля. Анкара совершила ошибку, поддержав ракетный удар возглавляемой США международной коалиции по Сирии, заявил в субботу председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

    «Поддержка Турцией ракетной атаки, безусловно, – ошибка Анкары», — подчеркнул он в ответ на заявление турецких властей о том, что Анкара удовлетворена действиями Вашингтона в САР.

    На своей странице в Facebook сенатор осудил реакцию Турции и отметил, что претензии, которые есть у турецкой стороны к Дамаску, не могут быть поводом для поощрения агрессии.

    «Реальный путь мирного урегулирования, в котором Турция также участвует, – это трехсторонний астанинский формат в поддержку женевских переговоров», — напомнил Косачев.

    «Ошибка Анкары»: в Совфеде осудили реакцию Турции на ракетный удар в Сирии

    По его словам, удары коалиции свидетельствуют о том, что Запад, судя по всему, не заинтересован в урегулировании сирийского конфликта: его действия бьют именно по урегулированию ситуации в САР, а не по неким якобы существующим химическим арсеналам, как это заявляют западные лидеры.

    Косачев подчеркнул, что атака США и их союзников поддерживает терроризм, а уроки 11 сентября так «ничему и не научили Америку».

    Напомним, в ночь на субботу возглавляемая США коалиция нанесла удары по гражданским и военным объектам в Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в Думе, в которой Запад бездоказательно обвинил ранее Дамаск.

    «Ошибка Анкары»: в Совфеде осудили реакцию Турции на ракетный удар в Сирии

    По данным Минобороны РФ, по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 были успешно перехвачены сирийскими ПВО. Также в боевой готовности находились российские ПВО, отслеживавшие каждый ракетный пуск.

    В результате ударов коалиции пострадали, по предварительным данным, три мирных жителя. Президент РФ Владимир Путин ранее осудил действия Вашингтона, отметив, что ударом по Сирии США и их союзники помогают террористам. Удары по САР российский лидер назвал агрессией, добавив, что они также могут спровоцировать новую волну беженцев.

    Автор: Василий Котов
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