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«Похоже на запугивание»: оппозиция осудила ракетный удар США по Сирии
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    «Похоже на запугивание»: оппозиция осудила ракетный удар США по Сирии

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    «Похоже на запугивание»: оппозиция осудила ракетный удар США по Сирии

    Москва, 14 апреля. Нанесенный коалицией США массированный ракетный удар по Сирии больше похож на запугивание и не способен оказать реальное влияние на ход процесса политического и военного урегулирования в Сирии. С таким заявлением выступил представитель делегации «Каир» сирийской оппозиции Фираз Халиди.

    По словам Халиди, удары США и союзников не предполагали серьезного ущерба для сирийских правительственных сил, а только «посылали сигнал» Ирану.

    «Способ, которым были нанесены удары, больше похож на запугивание, — приводит РИА Новости слова Халиди. — я думаю, что этот удар не имел отношения к Сирии, а только был нацелен на то, чтобы уничтожить часть оставшейся обороны и направить мощный сигнал Ирану и его союзникам».

    «Похоже на запугивание»: оппозиция осудила ракетный удар США по Сирии 

    «Любое действие, которое не служит реальному прогрессу в политическом процессе или не приносит его, является пагубным», — подчеркнул представитель сирийской оппозиции.

    Напомним, силы трех государств выпустили по объектам сирийской инфраструктуры более 100 крылатых ракет, в том числе «Томагавк». Большую часть ракет удалось сбить силам сирийских ПВО, однако в результате удара пострадали объекты военной, гражданской и научной инфраструктуры.

    Ряд стран осудил агрессию против Сирии. Россия заявила о созыве экстренного заседания Совбеза ООН.

    «Похоже на запугивание»: оппозиция осудила ракетный удар США по Сирии

    Автор: Валентин Меликов
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