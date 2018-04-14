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Мэй: Лондон не проводил консультаций с Москвой перед ударом по Сирии
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    Мэй: Лондон не проводил консультаций с Москвой перед ударом по Сирии

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    Мэй: Лондон не проводил консультаций с Москвой перед ударом по Сирии

    Лондон, 14 апреля. Перед ударом по Сирии Лондон не проводил консультаций с Москвой, заявила в субботу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

    Отвечая на вопрос журналистов, советовалась ли британская сторона с российскими коллегами по поводу ударов по САР, Мэй сообщила, что «Соединенное Королевство в этом не участвовало».

    При этом Мэй заявила, что удары якобы были «надлежаще спланированы», чтобы «смягчить и минимизировать последствия для сирийского гражданского населения». По ее словам, целью ракетных ударов коалиции было уничтожить «боевой химический потенциал» Дамаска.

    Напомним, в ночь на субботу США и их союзники нанесли удары по территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в котором Запад голословно обвинил Дамаск. Москва подчеркивала, что предъявленное в качестве доказательства видео, снятое сирийскими «Белыми касками», является постановкой, а сами обвинения – информационным вбросом, цель которого заключается в оправдании силового воздействия на САР.

    Мэй: Лондон не проводил консультаций с Москвой перед ударом по Сирии

    По данным Минобороны РФ, международная коалиция выпустила по САР более 100 ракет. Сирийская армия с помощью системы успешно перехватила 71 из них. Также в боевой готовности находились российские ПВО в САР, они отслеживали и контролировали все пуски ракет.

    В ходе ударов, по предварительным данным, пострадали три мирных жителя Сирии. Президент РФ Владимир Путин ранее осудил действия Вашингтона, отметив, что ударом по САР США и их союзники помогают террористам. Удары по Сирии российский лидер назвал агрессией, добавив, что они также могут спровоцировать новую волну беженцев.

    Автор: Василий Котов
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