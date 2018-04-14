Глава МИД Ирана назвал ракетный удар США в Сирии помощью террористам

Москва, 14 апреля. Удар коалиции, возглавляемой США, по Сирийской арабской республике наносит ущерб мирному процессу и является помощью террористам. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в беседе с сирийским министром иностранных дел Валидом Муаллемом.

«Министр иностранных дел Ирана, заявив, что односторонний военный шаг против Сирии… наносит ущерб мирному процессу и помогает террористам, выступил с его осуждением», — говорится в сообщении.

Иранский дипломат также заявил, что удар является преступным и незаконным шагом. По мнению Зарифа, нанесенный удар по Сирии до начала работы экспертов Организации по запрещению химического оружия говорит о том, что химическое оружие, которое якобы было применено в САР, было лишь предлогом для атаки США. Об этом сообщает иранское министерство иностранных дел.

Ранее президент России Владимир Путин назвал действия США агрессией и добавил, что действия Вашингтона «несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам».

По данным министерства обороны России, по территории САР было выпущено более 100 ракет, 71 из них были успешно перехвачены с помощью сирийских ПВО.

По предварительным данным, в результате удара по Сирии пострадали три мирных жителя.

Напомним, что в ночь на субботу США совместно с союзниками нанесли удар по гражданским и военным объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Генштаб ВС РФ сообщил, что «Белые каски» перед видеокамерами устроили постановочную «химическую атаку» на жителей сирийского города Дума.