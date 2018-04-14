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Эрдоган призвал Мэй избегать эскалации в Сирии после ракетного удара
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    Эрдоган призвал Мэй избегать эскалации в Сирии после ракетного удара

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    Эрдоган призвал Мэй избегать эскалации в Сирии после ракетного удара

    Анкара, 14 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Британии Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили удары США и коалиции по Сирии, сообщает Anadolu.

    Власти Турции считают необходимым избегать эскалации конфликта в Сирии. Об этом президент Эрдоган заявил британскому премьеру Мэй. Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин потребовал от правительства Британии юридических оснований для нанесения удара по Сирии. Он подчеркнул, что Лондон действует вне закона и побуждает к этому другие страны.

    Напомним, что США и союзники около 4 утра 14 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по военным и гражданским целям в Сирии. Позднее появилось видео с сирийского аэродрома Меззе, на котором виден комплекс С-200, готовящийся к новому потенциальному удару.

    По данным сирийского Генштаба ВС, западная коалиция выпустила по САР 103 ракеты, в результате чего получили ранения три мирных сирийца. В Минобороны РФ сообщили, что 71 крылатая ракеты была перехвачена ПВО Сирии.

    Глава российского оборонного ведомства передает оперативные данные по ситуации в Сирии Верховному главнокомандующему РФ Владимиру Путину. Президент жестко раскритиковал массированную атаку по Сирии, отметив, что США и союзники фактически помогают террористам. Кроме того, удар может спровоцировать новую волну беженцев из Сирии. Россия созывает заседание Совбеза ООН.

    Эрдоган призвал Мэй избегать эскалации в Сирии после ракетного удара

    Автор: Ирина Селезнева
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