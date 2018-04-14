Меню
Новости Сирии
Финляндия прокомментировала реакцию России на ракетный удар в Сирии
Новости Сирии
Стало известно время проведения заседания Совбеза ООН по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Финляндия прокомментировала реакцию России на ракетный удар в Сирии

    5518

    Финляндия прокомментировала реакцию России на ракетный удар в Сирии

    Хельсинки, 14 апреля. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что эскалация ударов в Сирии угрожает расширением конфликта. Главная задача сейчас — укрепление диалога между странами.

    «Я считаю, что Россия будет взвешивать свою возможную реакцию (на удары коалиции по Сирии — прим. ред.). Однако эскалация ситуации создает опасность расширения конфликта. Есть данные, что контакты между военными поддерживаются, несмотря на суровые публичные заявления. Укрепление диалога сейчас имеет первостепенное значение», — говорится в официальном заявлении политика.

    МИД Финляндии также добавил, что ситуация требует дипломатических усилий. В ведомстве призвали провести политический процесс под руководством ООН, который является единственным способом обеспечения мира.

    Также министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что риторика РФ по сирийскому вопросу была жесткой.

    Напомним, что 13 апреля США, Франция, и Британия объявили о выпуске ракетных ударов по территории Сирии. Всего было выпущено 103 крылатых ракеты, большую часть из которых удалось перехватить сирийским ПВО.

    Финляндия прокомментировала реакцию России на ракетный удар в Сирии

    Президент России Владимир Путин осудил действия США и союзников, отметив, что таким образом они провоцируют новую волну беженцев.  По словам российского лидера, западные страны, которые поддержали агрессию Вашингтона в арабской республике, цинично пренебрегли отправкой специалистов ОЗХО в САР. 

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    13:24   14 Апреля 2018
    3457
    Франция опубликовала видео ракетного удара в Сирии, в котором не участвовала

    Франция опубликовала видео ракетного удара в Сирии, в котором не участвовала

    12:14   14 Апреля 2018
    3633
    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    10:58   14 Апреля 2018
    7123
    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    9:25   14 Апреля 2018
    8940