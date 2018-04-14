Финляндия прокомментировала реакцию России на ракетный удар в Сирии

Хельсинки, 14 апреля. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что эскалация ударов в Сирии угрожает расширением конфликта. Главная задача сейчас — укрепление диалога между странами.

«Я считаю, что Россия будет взвешивать свою возможную реакцию (на удары коалиции по Сирии — прим. ред.). Однако эскалация ситуации создает опасность расширения конфликта. Есть данные, что контакты между военными поддерживаются, несмотря на суровые публичные заявления. Укрепление диалога сейчас имеет первостепенное значение», — говорится в официальном заявлении политика.

МИД Финляндии также добавил, что ситуация требует дипломатических усилий. В ведомстве призвали провести политический процесс под руководством ООН, который является единственным способом обеспечения мира.

Также министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что риторика РФ по сирийскому вопросу была жесткой.

Напомним, что 13 апреля США, Франция, и Британия объявили о выпуске ракетных ударов по территории Сирии. Всего было выпущено 103 крылатых ракеты, большую часть из которых удалось перехватить сирийским ПВО.

Президент России Владимир Путин осудил действия США и союзников, отметив, что таким образом они провоцируют новую волну беженцев. По словам российского лидера, западные страны, которые поддержали агрессию Вашингтона в арабской республике, цинично пренебрегли отправкой специалистов ОЗХО в САР.