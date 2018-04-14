США связались с Россией перед ракетным ударом по Сирии, чтобы снизить риск жертв

Москва, 14 апреля. Перед ракетным ударом по территории Сирии США связались с Россией, чтобы снизить риск появления жертв среди российских сил или гражданского населения. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман.

«Прежде чем предпринять какие-либо действия, США связались с Российской Федерацией, чтобы уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения», — заявил Хантсман.

Напомним, США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Всего было выпущено 110 ракет. По сообщению представителей Генштаба ВС РФ сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк».

В качестве повода Вашингтон использовал инсценировку применения химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Факт применения химоружия опровергли Россия и сирийской руководство. Минобороны РФ заявило, что располагает доказательствами причастности к провокации Великобритании.

Действия Вашингтона и его союзников осудил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что своими действиями коалиция лишь помогает террористам, и предупредил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.