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ОЗХО продолжит работу в Сирии после ударов США и их союзников
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    ОЗХО продолжит работу в Сирии после ударов США и их союзников

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    ОЗХО продолжит работу в Сирии после ударов США и их союзников

    Москва, 14 апреля. Миссия ОЗХО продолжит работу по установлению фактов использования химоружия в Сирии после ударов США, Франции и Британии.

    «Миссия продолжит размещение в Сирийской Арабской Республике, чтобы установить факты вокруг утверждений о применении химического оружия в Думе», — говорится в пресс-релизе миссии.

    Отмечается, что ОЗХО тесно сотрудничает с ООН, чтобы оценить ситуацию и обеспечить безопасность миссии. Миссия должна прибыть в Думу до конца сегодняшнего дня.

    Напомним, что США, Франция и Британия нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в сирийской Думе, несмотря на то, что представители российского Центра по примирению сторон в Сирии не обнаружили следов химических веществ в регионе. Было выпущено более 100 ракет, 71 сирийским ПВО удалось перехватить.

    Президент России Владимир Путин осудил удары по Сирии, назвав их актом агрессии против суверенного государства.

    Автор: Дима Оленин
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