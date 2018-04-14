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Руководство Евросоюза выступило с заявлением о ракетном ударе коалиции США в Сирии
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Стало известно время проведения заседания Совбеза ООН по Сирии
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    Руководство Евросоюза выступило с заявлением о ракетном ударе коалиции США в Сирии

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    Руководство Евросоюза выступило с заявлением о ракетном ударе коалиции США в Сирии

    Брюссель, 14 апреля. Руководство Евросоюза было проинформировано о подготовке силами США, Великобритании и Франции целенаправленных ударов по объектам инфраструктуры в Сирии. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в официальном заявлении.

    По версии Могерини, «целенаправленные авиаудары» коалиции США были направлены против «объектов химического оружия в Сирии».

    «Эти конкретные меры были приняты с единственной целью предотвратить дальнейшее использование сирийским режимом химического оружия и химических веществ для убийства собственного народа», — объявила Могерини.

    Руководство Евросоюза выступило с заявлением о ракетном ударе коалиции США в Сирии

    Напомним, формальным поводом для атаки на Сирию стали сообщения о нападении с использованием химоружия в городе Дума в Восточной Гуте — при этом «доказательствами» химической атаки, приведенными в «секретном доклада спецслужб Франции», стали сообщения в СМИ и социальных сетях. Минобороны РФ ранее заявляло, что располагает надежными доказательствами того, что главное доказательство химатаки — видеозапись из больницы в городе Дума — является постановкой сирийских «Белых касок».

    Удар по Сирии вызвал резкую негативную реакцию со стороны РФ. Президент Владимир Путин объявил о созыве экстренного заседания Совбеза ООН, на котором будет дана оценка действиям коалиции.

    Автор: Валентин Меликов
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