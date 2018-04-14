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Сирийская оппозиция назвала фарсом ракетные удары США
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    Сирийская оппозиция назвала фарсом ракетные удары США

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    Сирийская оппозиция назвала фарсом ракетные удары США

    Москва, 14 апреля. Сирийская оппозиция недовольна ракетными ударами возглавляемой США международной коалиции по САР, передает новостное агентство AFP.

    Оппозиционеры назвали действия Вашингтона в Сирии «фарсом», подчеркнув, что президент арабской республики Башар Асад продолжает исполнять свои обязанности.

    Напомним, в ночь на субботу США совместно с союзниками нанесли удары по сирийским гражданским и военным объектам в ответ на якобы имевшее место применение химоружия в сирийском городе Дума, в котором Запад, не приводя доказательств, обвиняет Дамаск.

    По данным Минобороны РФ, по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, 71 из них были успешно перехвачены с помощью сирийских ПВО. Также в боевую готовность были приведены российские ПВО в САР, они отслеживали и контролировали все пуски ракет.

    По предварительным данным, в результате удара по САР пострадали три мирных жителя. Ранее действия Вашингтона в Сирии президент РФ Владимир Путин назвал агрессией, подчеркнув, что ударами США помогают террористам, а также могут спровоцировать новую волну беженцев.

    Сирийская оппозиция назвала фарсом ракетные удары США

    Автор: Василий Котов
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