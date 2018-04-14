«Не выглядит разрушенным»: появилось видео подвергшегося ракетному удару США аэродрома Меззе в Сирии

Дамаск, 14 апреля. Появилось видео из сирийского аэродрома Меззе, который наряду с другими военными и гражданскими объектами около 4 утра 14 апреля подвергся атаке со стороны США и сил коалиции.

На кадрах, обнародованных телеканалом «Россия 24», можно увидеть комплекс ПВО С-200, который готовится к отражению потенциальной атаки западной коалиции. Как отмечает корреспондент российского телеканала Евгений Поддубный, аэродром «не выглядит разрушенным».

По данным сирийского Генштаба ВС, США и союзники выпустили 103 ракеты, в результате чего пострадали три человека. В российском Генштабе ВС сообщили, что 71 ракету «Томагавк» удалось перехватить.

Президент России Владимир Путин жестко раскритиковал ракетный удар по Сирии, отметив, что действия США, Британии и Франции фактически означают поддержку террористов. Массированная атака по САР может спровоцировать новую волну беженцев, добавил он. Российский лидер созывает заседание Совбеза ООН.