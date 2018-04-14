Меню
Новости Сирии
«Не выглядит разрушенным»: появилось видео подвергшегося ракетному удару США аэродрома Меззе в Сирии
Новости Сирии
Стало известно время проведения заседания Совбеза ООН по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    «Не выглядит разрушенным»: появилось видео подвергшегося ракетному удару США аэродрома Меззе в Сирии

    3599

    «Не выглядит разрушенным»: появилось видео подвергшегося ракетному удару США аэродрома Меззе в Сирии

    Дамаск, 14 апреля. Появилось видео из сирийского аэродрома Меззе, который наряду с другими военными и гражданскими объектами около 4 утра 14 апреля подвергся атаке со стороны США и сил коалиции. 

    На кадрах, обнародованных телеканалом «Россия 24», можно увидеть комплекс ПВО С-200, который готовится к отражению потенциальной атаки западной коалиции. Как отмечает корреспондент российского телеканала Евгений Поддубный, аэродром «не выглядит разрушенным».

    По данным сирийского Генштаба ВС, США и союзники выпустили 103 ракеты, в результате чего пострадали три человека. В российском Генштабе ВС сообщили, что 71 ракету «Томагавк» удалось перехватить.

    Президент России Владимир Путин жестко раскритиковал ракетный удар по Сирии, отметив, что действия США, Британии и Франции фактически означают поддержку террористов. Массированная атака по САР может спровоцировать новую волну беженцев, добавил он. Российский лидер созывает заседание Совбеза ООН.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    13:24   14 Апреля 2018
    3457
    Франция опубликовала видео ракетного удара в Сирии, в котором не участвовала

    Франция опубликовала видео ракетного удара в Сирии, в котором не участвовала

    12:14   14 Апреля 2018
    3633
    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    10:58   14 Апреля 2018
    7123
    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    9:25   14 Апреля 2018
    8940