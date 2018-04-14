Сирия новости 14 апреля 16.30: в Даръа продолжаются бои между ИГ и ССА, шесть террористов ИГ арестовано в Ираке

Сирия, 14 апреля. На западе провинции Даръа продолжаются бои между ИГ1 и ССА, шесть террористов ИГ арестовано в Мосуле и Талль Афаре, ВКС РФ и САА бьют по «Джебхат ан-Нусре»1 в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе и Даръа, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

Провинция Хомс

В окрестностях населенного пункта Тальдо на севере провинции Хомс зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. О перестрелках пишет военный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1).

Напомним, на данной территории действует режим прекращения огня, который нарушают сторонники «Джебхат ан-Нусры», дислоцирующиеся в окрестностях города Ар-Растан. Боевики радикальных группировок атакуют расположения САА и мирные поселения провинции.

Провинция Даръа

В окрестностях населенного пункта Хит в западной части провинции Даръа не прекращаются перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». О столкновениях пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Ранее сообщалось, что в боях с ИГИЛ1 «свободная армия» потеряла двоих командиров.

В пригороде административного центра провинции продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции.

Провинция Хама

ВКС РФ продолжают наносить удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в северной части провинции Хама.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российской авиации ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета.

Ирак

В провинции Найнава арестовано шесть членов «Исламского государства», передает Iraqi News. По сведениям информационного агентства, двое исламистов были задержаны в городе Талль Афар, остальные ИГИЛовцы скрывались в пригородах Мосула. Напомним, на территории региона продолжается операция ВС Ирака по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГ.

Подконтрольное ИГИЛ информагентство «Аль-Амак» передает, что боевики ИГ напали на позиции «Хашд аш-Шааби» к северу от Тикрита. В результате столкновения радикалам якобы удалось убить 17 ополченцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)