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«Это фиаско, Трамп»: эксперт оценил удары «умными» ракетами по Сирии
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    «Это фиаско, Трамп»: эксперт оценил удары «умными» ракетами по Сирии

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    «Это фиаско, Трамп»: эксперт оценил удары «умными» ракетами по Сирии

    Сирийские средства противовоздушной обороны перехватили 71 крылатую ракету, выпущенную по территории страны. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    «Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Это свидетельствует о высокой эффективности находящихся на вооружении Сирии комплексов и высокой выучке военнослужащих, подготовленных нашими специалистами», — отметил российский офицер во время брифинга.

    В нанесении ударов по военным и научным объектам Сирийской арабской республики участвовали британские истребители «Торнадо», которые вылетев с военной Акротири на Кипре, нанесли удары по военным объектам САР близ города Хомс. По данным командования коалиции, именно в одноименной провинции сирийские власти якобы хранили запасы химического оружия.

    Panavia Tornado

    «Самолеты вылетели в 3.00 ночи и вернулись в целости. «Торнадо» нанесли удары по предприятиям, которые, как считают, используются для производства химического оружия в городе Хомс», — отметила британская сторона.

    Во время атаки Великобритания применила авиационные крылатые ракеты Storm Shadow производимые фирмой Matra BAE Dynamics Alenia. Подобные системы программируются для наведения на цель с использованием координат GPS и считаются надежным, высокоточным оружием. Тем не менее, все Storm Shadow были перехвачены и сбиты.

    «Ракеты Storm Shadow выпускаются с 1995 года, стоимость каждой ракеты соизмерима с крылатыми ракетами, которые запускают американцы. Что у США они стоят 1,5 миллиона долларов, что у британцев — так что это достаточно дорогая игрушка. Storm Shadow использует инерциальную систему наведения, расчет траектории осуществляется бортовым компьютером с системой GPS. Но для захвата цели она использует инфракрасную головку самонаведения», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    Он же пояснил, что Storm Shadow, впрочем, как и другие западные ракеты, не реагируют на облучение со стороны средств противовоздушной обороны. Нельзя также забывать, что британские ракеты продвигаются к цели на дозвуковой скорости, а это порядка 1000 километров в час.

    Storm Shadow

    «То есть она медленная, поэтому сирийские ПВО хорошо отработали, и особенно отличилась советская «Оса». Все это говорит о том, что уникальность британской ракеты заключается только в цене. А если учесть, что все ракеты сбивались только советскими комплексами, многим из которых по 30 лет и больше, можно сделать вывод, что наши комплексы действительно являются одними из лучших в мире. Они могут справиться даже с самым современным высокоточным вооружением. Сейчас на Западе пытаются изобразить, что те комплексы, которые делает Россия — тоже это чисто пропаганда, что они работают плохо и т.д. Но подобные заявления не соответствуют действительности», — продолжает эксперт.

    Собеседника ФАН удивил хороший результат работы сирийских средств ПВО. По его мнению, 71 сбитая ракета из 103 запущенных — это отличный результат.

    Крылатая ракета США "Томагавк"

    «И это также очень плохой показатель для западного высокоточного оружия. К слову, самый лучший у них показатель был когда они бомбили Сербию в 99 году, тогда до цели долетело 65% запущенных ракет. Затем у них был почти 100% результат. А здесь говорится о том, что всего 30-35% успешно долетело до цели. И те цели, которые были поражены — не имели стратегической важности, а сами ракеты не нанесли существенного урона военной и гражданской инфраструктуре Сирии. Там жизнь продолжается, управление войсками продолжается и, соответственно, борьба с террористами продолжается. Так что это фиаско, Трамп», — заключил эксперт.

    Сразу после удара, президент России Владимир Путин заявил, что своими действиями в Сирии, Соединенные Штаты и их союзники фактически помогают террористам.

    «Своими действиями США несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам», — говорится в специальном заявлении главы государства, опубликованным пресс-службой Кремля.

    Глава российского государства также подчеркнул, что агрессивные действия США и коалиции усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев. Напомним, президент США Дональд Трамп ранее выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по САР. 

    Автор: Сергей Чемеков
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