Лидер британской оппозиции потребовал от Мэй юридических обоснований ударов по Сирии

Лондон, 14 апреля. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал от премьер-министра Терезы Мэй обнародовать юридические основания для удара по Сирии.

По словам Корбина, действия вне рамок закона побуждают к подобному и других участников международных отношений.

Ранее лидер лейбористов также заявил, что Мэй должна была провести консультации с парламентом страны перед тем, как применить оружие против Сирии. По его словам, атака на Сирию «вызывает вопросы юридического характера».

По информации Минобороны РФ, ракетный удар по Сирии был нанесен кораблями и самолетами США, Британии и Франции. Сирийским ПВО удалось сбить 71 крылатую ракету из 103. США и союзники заявили, что удар по Сирии якобы является ответом на химатаку в сирийской Думе. Москва всячески опровергает данные о химатаке, называя их срежиссированной постановкой, цель которой — информационный вброс и оправдание силового удара извне.