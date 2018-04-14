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Лидер британской оппозиции потребовал от Мэй юридических обоснований ударов по Сирии
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    Лидер британской оппозиции потребовал от Мэй юридических обоснований ударов по Сирии

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    Лидер британской оппозиции потребовал от Мэй юридических обоснований ударов по Сирии

    Лондон, 14 апреля. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал от премьер-министра Терезы Мэй обнародовать юридические основания для удара по Сирии.

    По словам Корбина, действия вне рамок закона побуждают к подобному и других участников международных отношений.

    Ранее лидер лейбористов также заявил, что Мэй должна была провести консультации с парламентом страны перед тем, как применить оружие против Сирии. По его словам, атака на Сирию «вызывает вопросы юридического характера».

    Лидер британской оппозиции потребовал от Мэй юридических обоснований ударов по Сирии

    По информации Минобороны РФ, ракетный удар по Сирии был нанесен кораблями и самолетами США, Британии и Франции. Сирийским ПВО удалось сбить 71 крылатую ракету из 103. США и союзники заявили, что удар по Сирии якобы является ответом на химатаку в сирийской Думе. Москва всячески опровергает данные о химатаке, называя их срежиссированной постановкой, цель которой — информационный вброс и оправдание силового удара извне.

    Автор: Дима Оленин
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