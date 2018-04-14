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МИД КНР: Военные действия США в Сирии противоречат уставу СБ ООН
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    МИД КНР: Военные действия США в Сирии противоречат уставу СБ ООН

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    МИД КНР: Военные действия США в Сирии противоречат уставу СБ ООН

    Пекин, 14 апреля. Китай дал оценку действиям Вашингтона в САР. Комментируя удары возглавляемой США международной коалиции по Сирии, МИД КНР напомнил Вашингтону, что любые односторонние военные действия в обход Совета Безопасности противоречат уставу ООН, его целям и принципам.

    Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя китайского МИД Хуа Чуньин, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

    «Китай всегда выступал против применения военной силы в международных отношениях, выступал за уважение суверенитета всех государств, их независимости и территориальной целостности. Любые односторонние военные действия в обход СБ ООН противоречат основным целям и принципам устава ООН», — подчеркивает Хуа Чуньин.

    Пекин призвал стороны вернуться в рамки международного права и разрешать проблемы посредством диалога и консультаций. В заявлении МИД КНР отмечается, что единственным выходом из сирийского кризиса является политическое урегулирование, а главным посредническим каналом по урегулированию – ООН.

    МИД КНР: Военные действия США в Сирии противоречат уставу СБ ООН

    Напомним, в ночь на субботу США и их союзники нанесли удары по военным и гражданским объектам Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химоружия в сирийском городе Дума, в котором Запад голословно обвиняет Дамаск.

    Как сообщало Минобороны РФ, по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, 71 из них сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО. Также в боевую готовность были приведены российские ПВО в САР, они отслеживали и контролировали все пуски ракет.

    В результате удара США в Сирии пострадали, по предварительным данным, три мирных жителя. Ранее действия Вашингтона осудил президент РФ Владимир Путин, отметив, что они являются агрессией по отношению к суверенному государству и могут спровоцировать новую волну беженцев. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что ударом по САР США помогают террористам.

    МИД КНР: Военные действия США в Сирии противоречат уставу СБ ООН

    Автор: Василий Котов
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