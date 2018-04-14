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Украина заявила о поддержке ракетного удара США в Сирии
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    Украина заявила о поддержке ракетного удара США в Сирии

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    Украина заявила о поддержке ракетного удара США в Сирии

    Киев, 14 апреля. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов, назвал удар по Сирии военными США и их союзниками «адекватной реакцией» на применение химоружия. Соответствующее сообщение Турчинов разместил на своей странице в социальной сети Twitter.

    «Американские военные и их союзники нанесли точечные удары по сирийским военным объектам, продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Асада», — написал Турчинов.

    Поддержку агрессивным действиям США также высказало министерство иностранных дел Украины. 

    Между тем, так называемая химатака оказалась инсценировкой, которая дала США повод нанести удар по Сирии. Вашингтон и его союзники обвинили сирийское руководство в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. По заявлению США, инцидент привел к гибели десятков людей.

    Запад до сих пор не предоставил доказательств применения Дамаском химического оружия. Побывавшие на месте предполагаемой химатаки специалисты российского Центра по применению сторон не обнаружили следов отравляющих веществ и пострадавших от химоружия людей.

    Тем не менее, накануне США и Великобритания нанесли по территории Сирии ракетный удар. Атаку на Сирию также анонсировал Париж, но участие французских военных в ракетном ударе не зафиксировано. Всего в сторону Сирии было выпущено 110 ракет. По сообщению Генштаба ВС РФ, сирийские ПВО перехватили 71 крылатую ракету «Томагавк».

    Украина заявила о поддержке ракетного удара США в Сирии

    Действия Вашингтона и его союзников осудил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что подобными действиями коалиция помогает террористам. Также Владимир Путин отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

    Автор: Виталий Малясев
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