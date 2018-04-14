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Ответ будет дан: Клинцевич заявил, что Россию толкают к усилению группировки в Сирии
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    Ответ будет дан: Клинцевич заявил, что Россию толкают к усилению группировки в Сирии

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    Ответ будет дан: Клинцевич заявил, что Россию толкают к усилению группировки в Сирии

    Москва, 14 апреля. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что последствия ракетного удара США и их союзников в Сирии сопоставимы с американским вторжением в Ирак. При этом сам удар сенатор расценивает как «неспровоцированное нападение на суверенную страну, которая реально противостоит террористам».

    По мнению Клинцевича, новый акт агрессии против Сирии как минимум затруднит процесс мирного урегулирования.

    «Скажу более определенно: если кто и выиграет от этих ударов, то это будет международный терроризм. Своими действиями союзники отодвинули на месяцы, а то и на годы окончательную победу над ним», — заявил сенатор.

    Ответ на агрессию коалиции, разумеется, будет дан, уверен Клинцевич. По его словам, Россию «буквально толкают» к усилению группировки в Сирии. 

    Ответ будет дан: Клинцевич заявил, что Россию толкают к усилению группировки в Сирии

    Тем не менее сенатор призывает не спешить с ответной реакцией, поскольку российские военнослужащие при атаке не пострадали. Соответствующее решение примет верховный главнокомандующий. Пока же сенатор призывает «сохранять трезвую голову».

    «Весь мир должен увидеть, что Россия в отличие от союзников озабочена не удовлетворением своих амбиций, а безопасностью нашей планеты», — заключил Клинцевич.

    Ракетный удар ВС США и их союзников начался в 3.41 по московскому времени 14 апреля. Как повод для атаки страны Запада использовали инсценировку применения отравляющих веществ в сирийском городе Дума. На данный момент известно, что в результате удара пострадали лишь мирные жители. Сирийская система ПВО перехватила 71 крылатую ракету. Президент России Владимир Путин отметил, что коалиция США такими действиями только помогает террористам и провоцирует новую волну беженцев из Сирии.

    Ответ будет дан: Клинцевич заявил, что Россию толкают к усилению группировки в Сирии

    Автор: Иван Денисов
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