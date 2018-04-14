Семь хоккеистов из НХЛ вызваны в сборную России перед чемпионатом мира

Москва, 14 апреля. Тренерский штаб сборной России вызвал для подготовки к чемпионату мира хоккеистов, чьи команды уже завершили выступление в чемпионатах КХЛ и НХЛ. Всего было вызвано 17 игроков, в том числе семь хоккеистов, которые играют за команды, выступающие в чемпионате НХЛ. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Тренерский штаб вызвал Никиту Сошникова и Ивана Барбашева, которые выступают за «Сент-Луис», Антона Слепышева из «Эдмонтона», Евгения Дадонова из «Флориды» и Павла Бучневича из «Рейнджерс». Также вызваны нападающие «Далласа» Александр Радулов и «Рейнджерса» Владислав Наместников. На данный момент Радулов и Наместников проходят медицинское обследование, по результатом которого будет принято решение об их участии в подготовке к чемпионату мира.

Также вызваны защитники «СКА» Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артем Зуб и нападающие петербургской команды Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Виктор Тихонов.

«В списках вызванных на сбор хоккеистов отсутствует ряд опытных игроков, участвовавших в ОИ-2018. Это решение штаба продиктовано необходимостью проверить на третьем этапе Евротура более молодых хоккеистов, имеющих меньший опыт выступления за национальную сборную», — сообщает пресс-служба федерации.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России попала в группу А. В групповом этапе российским хоккеистам предстоит сыграть со спортсменами сборных Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Беларуси, Франции и Австрии.