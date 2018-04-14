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Коротченко об ударе по Сирии: США снова использовали международное право как туалетную бумагу
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    Коротченко об ударе по Сирии: США снова использовали международное право как туалетную бумагу

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    Коротченко: США снова использовали международное право как туалетную бумагу

    Москва, 14 апреля. Позиция России относительно сегодняшних действий США, Великобритании и Франции в Сирии должна быть симметричной. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

    «США в очередной раз вместе с Великобританий и Францией продемонстрировали, что используют международное право как туалетную бумагу, — сказал он. — Ничего нового здесь нет. Это было и в 90-е годы. И в Ираке, и в Ливии… Таковы новые реальности современного мира, исходя из которых, собственно, мы должны понимать — куда двигаться дальше и как на это отвечать».

    Игорь Коротченко призвал «не строить иллюзий» по поводу вероятного раскола в НАТО из-за отсутствия Германии в списке стран, принявших участие в сегодняшней агрессии против Сирии. 

    «Этого не произойдет, — отметил главный редактор журнала «Национальная оборона». — В любом случае существенная часть Европы будет поддерживать США, собственно говоря, политически, хоть и выражая озабоченность и не желая вступать в коалицию по войне в Сирии. А другая часть, как Франция и Великобритания, будет участвовать».

    По словам Коротченко, реальность сейчас такова: Россия — одна. И кроме как на армию, флот, экономику и оборонный комплекс опираться больше не на кого.

    Что касается деталей агрессии западной коалиции против Сирии, главный редактор журнала «Национальная оборона» заявил, что «старые комплексы ПВО могли уничтожить американские «томагавки».  

    «Несмотря на то, что российские специалисты пока не исследовали обломки ракет коалиции, сбитых на подлете к целям на территории Сирии, устаревшие системы противовоздушной обороны теоретически могли их уничтожить, — говорит Игорь Коротченко. — Хотелось бы, конечно, чтобы обломки сбитых американских ракет были предъявлены. Сама по себе ракета «Томагавк», которая движется с дозвуковой скоростью, при наличии системы выдачи целеуказания, может быть уничтожена даже огнем устаревших комплексов ПВО. Естественно, если такое целеуказание выдавалось на эти комплексы».

    Напомним, в ночь на субботу возглавляемая США коалиция нанесла удары по территории Сирии. По информации Минобороны РФ, всего по САР было выпущено более 100 ракет, большую часть из которых сирийская армия с помощью ПВО успешно перехватила.

    Коротченко: США снова использовали международное право как туалетную бумагу

    Удары нанесены в качестве ответа на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад голословно обвинил Дамаск. Москва подчеркивала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео — постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого — оправдать силовое воздействие на Дамаск.

    Президент России Владимир Путин отреагировал на агрессию США в Сирии. По словам российского лидера, западные страны, которые поддержали агрессию Вашингтона в арабской республике, цинично пренебрегли отправкой специалистов ОЗХО в САР.

    Владимир Путин заявил также, что удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

    Автор: Наталья Макеева
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