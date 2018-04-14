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Роухани в разговоре с Асадом осудил агрессию США и союзников в Сирии
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    Роухани в разговоре с Асадом осудил агрессию США и союзников в Сирии

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    Роухани в разговоре с Асадом осудил агрессию США и союзников в Сирии

    Тегеран, 14 апреля. Президент Ирана Хасан Роухани осудил агрессию со стороны США и коалиции против Сирии. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с сирийский президентом Башаром Асадом, сообщает канцелярия иранского лидера.

    В Тегеране отреагировали на нанесение ракетного удара со стороны США, Франции и Британии по военным и гражданским объектам в Сирии, который произошел около четырех утра 14 апреля. По данным Генштаба ВС Сирии, в результате атаке пострадали три мирных жителя.

    «Хасан Роухани решительно осудил агрессию со стороны США, Великобритании и Франции против Сирии. Он подчеркнул, что Иран продолжает поддерживать Сирию и сирийский народ. Он выразил уверенность, что эта агрессия не ослабит волю народа», — говорится в заявлении иранского президента.

    В российским Генштабе ВС уточнили, что было выпущено 103 ракеты, из низ сбили 71 ракету «Томагавк». Министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывает о ситуации в Сирии президенту Владимиру Путину.

    Российский лидер резко осудил действия США, Британии и Франции, отметив, что они фактически помогают террористам. Удар по САР может привести к новой волне беженцев. Владимир Путин созывает заседание Совбеза ООН.

    Роухани в разговоре с Асадом осудил агрессию США и союзников в Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
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