Удар по Сирии: ракеты США попали в центр Красного Полумесяца в Дамаске

Дамаск, 14 апреля. Расположенный в северо-восточных пригородах Дамаска жилищный центр Сирийского Красного Полумесяца получил попадание во время массированного ракетного обстрела силами западных стран минувшей ночью. Об этом сообщают источники в Сирии в социальных сетях.

Как стало известно, под ракетный удар попал ряд военных и научных целей — исследовательский центр Джамрая, авиабазы «Думайс» и «Маззе», а также ракетная база Кутайфа. Кроме того, под ударом оказались жилые дома и центр Красного Креста.

Most of the missile attack has been foiled as of 8 minutes ago. Civilian research center and Red Crescent Housing Center in heavily-populated Barzeh was hit. Few blocks from my house. — jaro (@ischark) April 14, 2018

При этом, как сообщают в Сирии, силы гражданской обороны и военные были готовы к ракетному удару, поэтому все обитатели гражданских объектов были вовремя эвакуированы.

Напомним, минувшей ночью силы США, Британии и Франции выпустили более сотни крылатых ракет по Сирии, причем большая их часть была сбита сирийскими ПВО.

Действия коалиции США вызвали одобрение стран Запада и открытое осуждение многих других. Президент РФ Владимир Путин объявил, что в связи с нападением на Сирию будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.