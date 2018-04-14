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Удар по Сирии: ракеты США попали в центр Красного Полумесяца в Дамаске
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    Удар по Сирии: ракеты США попали в центр Красного Полумесяца в Дамаске

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    Удар по Сирии: ракеты США попали в центр Красного Полумесяца в Дамаске

    Дамаск, 14 апреля. Расположенный в северо-восточных пригородах Дамаска жилищный центр Сирийского Красного Полумесяца получил попадание во время массированного ракетного обстрела силами западных стран минувшей ночью. Об этом сообщают источники в Сирии в социальных сетях.

    Как стало известно, под ракетный удар попал ряд военных и научных целей — исследовательский центр Джамрая, авиабазы «Думайс» и «Маззе», а также ракетная база Кутайфа. Кроме того, под ударом оказались жилые дома и центр Красного Креста.

    При этом, как сообщают в Сирии, силы гражданской обороны и военные были готовы к ракетному удару, поэтому все обитатели гражданских объектов были вовремя эвакуированы.

    Удар по Сирии: ракеты США попали в центр Красного Полумесяца в Дамаске

    Напомним, минувшей ночью силы США, Британии и Франции выпустили более сотни крылатых ракет по Сирии, причем большая их часть была сбита сирийскими ПВО. 

    Действия коалиции США вызвали одобрение стран Запада и открытое осуждение многих других. Президент РФ Владимир Путин объявил, что в связи с нападением на Сирию будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.

    Автор: Валентин Меликов
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