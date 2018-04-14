Россия созвала экстренное заседание ОДКБ после ударов по Сирии

Москва, 14 апреля. РФ созвала экстренное заседание постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на уровне послов стран-участниц после того, как США и союзники выпустили более 100 ракет по Сирии.

Как стало известно РИА Новости, в заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить действия США и союзников в Сирии.

Напомним, что 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о нанесении удара по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума.

В сирийском Генштабе сообщили, что всего было выпущено 103 ракеты. ПВО страны удалось перехватить 71 ракету.