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Россия созвала экстренное заседание ОДКБ после ударов по Сирии
Новости Сирии
Стало известно время проведения заседания Совбеза ООН по Сирии
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    Россия созвала экстренное заседание ОДКБ после ударов по Сирии

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    Россия созвала экстренное заседание ОДКБ после ударов по Сирии

    Москва, 14 апреля. РФ созвала экстренное заседание постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на уровне послов стран-участниц после того, как США и союзники выпустили более 100 ракет по Сирии.

    Как стало известно РИА Новости, в заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить действия США и союзников в Сирии.

    Напомним, что 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о нанесении удара по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума.

    В сирийском Генштабе сообщили, что всего было выпущено 103 ракеты. ПВО страны удалось перехватить 71 ракету.

    Россия созвала экстренное заседание ОДКБ после ударов по Сирии

     

     

    Автор: Дима Оленин
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