14 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии

Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии Владимир Путин выступил с заявлением, в котором назвал удар по Сирии актом агрессии против суверенного государства. Напомним, операцию провела международная коалиция во главе с США. Российский лидер считает, что западные страны, поддержавшие агрессию Вашингтона в арабской республике, цинично пренебрегли отправкой туда специалистов ОЗХО. Инсценировка применения отравляющих веществ в сирийской Думе стала предлогом для нападения, заявил Путин. Военную акцию предприняли, не дожидаясь итогов расследования. В ближайшее время Россия созовет экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Силы ПВО Сирии перехватили более 70 ракет во время удара коалиции США Во время массированной атаки со стороны США, Великобритании и Франции сирийские системы ПВО смогли перехватить 71 крылатую ракету. Об этом сообщили представители Генштаба Вооруженных сил России. В общей сложности по объектам в Сирии было выпущено 103 ракеты, в том числе, крылатые «Томагавки». Сообщается о раненых среди мирного населения, данные о погибших не подтверждаются. Среди россиян пострадавших нет.

Умер двукратный лауреат «Оскара» Милош Форман Режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет в США. Он получил широкую известность после выхода таких фильмов, как «Народ против Ларри Флинта», «Амадей», «Пролетая над гнездом кукушки», «Призраки Гойи», «Человек на Луне». Форман – лауреат двух премий «Оскар», «Золотого глобуса», британской кинопремии BAFTA и французского «Сезара», берлинского «Серебряного медведя». Кроме того, Милош Форман получил Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Отрыв».