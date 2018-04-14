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ФАН-ТВ
14 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии
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    14 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии

    Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии. Умер двукратный лауреат «Оскара» Милош Форман. СК установил, что ручки дверей в ТЦ «Зимняя вишня» стянули тросиком.
    14:13 14 Апреля 2018
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    Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии

    14 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии

    Владимир Путин выступил с заявлением, в котором назвал удар по Сирии актом агрессии против суверенного государства. Напомним, операцию провела международная коалиция во главе с США. Российский лидер считает, что западные страны, поддержавшие агрессию Вашингтона в арабской республике, цинично пренебрегли отправкой туда специалистов ОЗХО. Инсценировка применения отравляющих веществ в сирийской Думе стала предлогом для нападения, заявил Путин. Военную акцию предприняли, не дожидаясь итогов расследования. В ближайшее время Россия созовет экстренное заседание Совета безопасности ООН.

    Силы ПВО Сирии перехватили более 70 ракет во время удара коалиции США

    14 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии

    Во время массированной атаки со стороны США, Великобритании и Франции сирийские системы ПВО смогли перехватить 71 крылатую ракету. Об этом сообщили представители Генштаба Вооруженных сил России. В общей сложности по объектам в Сирии было выпущено 103 ракеты, в том числе, крылатые «Томагавки». Сообщается о раненых среди мирного населения, данные о погибших не подтверждаются. Среди россиян пострадавших нет.

    Умер двукратный лауреат «Оскара» Милош Форман

    14 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии

    Режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет в США. Он получил широкую известность после выхода таких фильмов, как «Народ против Ларри Флинта», «Амадей», «Пролетая над гнездом кукушки», «Призраки Гойи», «Человек на Луне». Форман – лауреат двух премий «Оскар», «Золотого глобуса», британской кинопремии BAFTA и французского «Сезара», берлинского «Серебряного медведя». Кроме того, Милош Форман получил Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Отрыв».

    СК установил, что ручки дверей в ТЦ «Зимняя вишня» стянули тросиком

    14 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии

    Ручки дверей кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли десятки людей во время пожара 25 марта, были стянуты тросиком с замком. Следственный комитет установил, что двери запасного выхода кинотеатра были заблокированы устройством, похожим на велосипедный замок. Находившиеся внутри посетители вырвали его и открыли двери, но не смогли покинуть помещение, так как столкнулись со стеной густого черного дыма. Тогда один из погибших, обладавший знаниями о правилах поведения при пожаре, принял решение остаться в кинозале, предварительно заткнув все щели одеждой. Кроме того установлены высокопоставленные чиновники, которые препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня».
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