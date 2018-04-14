Сирия: удар коалиции США призван сплотить боевиков для нового наступления против САА — эксперт

Генштаб вооруженных сил Сирии уточнил, что по военным объектам правительственных войск САР в провинциях Дамаск и Хомс США, Францией и Великобританией было выпущено в сумме 110 ракет, 71 из которых, по информации Минобороны России, была перехвачена. При этом в ходе операции пострадали три мирных жителя. О том, почему международная коалиция во главе с Соединенными Штатами все же решилась нанести массированный удар по Сирии, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Российский лидер Владимир Путин осудил действия США и их союзников, отметив, что своими ударами они лишь помогают боевикам. Действительно, официальное обоснование данной атаки абсолютно надуманно и держится лишь на якобы имевшей место химической атаке в Думе, что не было и не может быть доказано, заметил в комментарии для ФАН старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов. Поэтому очевидно, что цель данного удара состоит совсем в другом.

«Безусловно, предлог, по которому наносился этот удар, — абсолютный абсурд. Эти обвинения, что Сирия якобы использовала химическое оружие, совершенно безосновательны, и это всем ясно, в том числе и самому Западу. Но у Вашингтона и его союзников были свои задачи. На мой взгляд, этой атакой они пытались реализовать сразу ряд целей. Во-первых, они хотели показать всем, что будто бы являются гегемонами в мире, наиболее сильными государствами, способными действовать по своему усмотрению, невзирая ни на какие законы международного права, решения ООН или мнения других стран. Они снова хотели заявить о себя как о хозяевах этого мира», — подчеркнул собеседник ФАН.

Другая задача носила конкретный стратегический характер — поддержка сирийских антиправительственных группировок, которые ожидали и приветствовали удар США, также отметил эксперт. Эта атака коалиции спровоцировала серьезный подъем боевого духа в рядах террористов, что может привести к новым наступлениям боевиков на позиции Сирийской арабской армии (САА).

«Действительно, это безусловная поддержка так называемой вооруженной оппозиции. Были сообщения о том, что при начале удара Соединенных Штатов боевики аплодировали. Эта атака фактически проведена в пользу всех исламистских группировок, действующих против правительственной армии Сирии. Разумеется, они воспользуются этим. Вскоре, безусловно, будет волна активизации боевых действий террористов против войск САР, а возможно и общее наступление», — уверен востоковед.

Напомним, ранее ФАН писало о том, что целью США может стать база «Думейр» в провинции Дамаск, на которой, по данным псевдонезависимого журналистского агентства Bellingcat, якобы хранилось химическое оружие, будто бы использованное сирийскими военными в Думе. Тогда Борис Долгов уже подчеркивал в интервью нашему изданию, что удар западной коалиции призван спровоцировать мощное наступление боевиков в Восточном Каламуне, где все еще сохраняется анклав исламистских формирований.