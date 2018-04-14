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Политика
Захарова назвала удары по Сирии наглым нарушением международного права
Политика
Захарова назвала удары по Сирии наглым нарушением международного права
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    Захарова назвала удары по Сирии наглым нарушением международного права

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    Захарова назвала удары по Сирии наглым нарушением международного права

    Москва, 14 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала минувшую атаку США и союзников по Сирии.

    По ее словам, данная атака является грубым и наглым нарушением международного права, нанесенные авиаудары США, Франции и Великобритании — неправомочная и неправомерная акция.

    «Происходит нарушение международного права, грубое и наглое. Без единых аргументов. Не то, что не дождавшись, а перечеркнув какую-либо полноценную миссию ОЗХО в этом регионе, США вместе со своими сотоварищами нанесли удар по Дамаску», — заявила она.

    МИД РФ напомнил, что основанием для удара по Сирии стала информация, полученная из социальных сетей и СМИ. В заявлении также отмечается, что СМИ Запада тиражируют материалы по Сирии, которые не имеют отношения к действительности.

    На экстренном заседании Совбеза ООН, которое созывает РФ, будут представлены факты и данные по удару по Сирии, добавила Захарова.

    Захарова назвала удары по Сирии наглым нарушением международного права

    Напомним, что 13 апреля президент США решил нанести удар по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в Думе. К нему присоединились Франция и Великобритания. Москва неоднократно заявляла, что инцидент в Думе был сфабрикован странами Запада с целью создать информационный вброс и оправдать силовой удар извне.

    В Генштабе САР сообщили, что всего было выпущено 103 ракеты, 71 крылатую ракеты сирийским ПВО удалось перехватить.

    Президент России Владимир Путин осудил действия США, Великобритании и Франции, отметив, что коалиция таким образом помогает террористам.

    Автор: Дима Оленин
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