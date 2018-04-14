Захарова назвала удары по Сирии наглым нарушением международного права

Москва, 14 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала минувшую атаку США и союзников по Сирии.

По ее словам, данная атака является грубым и наглым нарушением международного права, нанесенные авиаудары США, Франции и Великобритании — неправомочная и неправомерная акция.

«Происходит нарушение международного права, грубое и наглое. Без единых аргументов. Не то, что не дождавшись, а перечеркнув какую-либо полноценную миссию ОЗХО в этом регионе, США вместе со своими сотоварищами нанесли удар по Дамаску», — заявила она.

МИД РФ напомнил, что основанием для удара по Сирии стала информация, полученная из социальных сетей и СМИ. В заявлении также отмечается, что СМИ Запада тиражируют материалы по Сирии, которые не имеют отношения к действительности.

На экстренном заседании Совбеза ООН, которое созывает РФ, будут представлены факты и данные по удару по Сирии, добавила Захарова.

Напомним, что 13 апреля президент США решил нанести удар по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в Думе. К нему присоединились Франция и Великобритания. Москва неоднократно заявляла, что инцидент в Думе был сфабрикован странами Запада с целью создать информационный вброс и оправдать силовой удар извне.

В Генштабе САР сообщили, что всего было выпущено 103 ракеты, 71 крылатую ракеты сирийским ПВО удалось перехватить.

Президент России Владимир Путин осудил действия США, Великобритании и Франции, отметив, что коалиция таким образом помогает террористам.